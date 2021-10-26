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Симпатии судей, профанация с "Шахтером" и паритет с конкурентами. Почему назревающее чемпионство "Тобола" вызывает вопросы

Симпатии судей, профанация с "Шахтером" и паритет с конкурентами. Почему назревающее чемпионство "Тобола" вызывает вопросы
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Впервые за 11 лет "Тобол" может стать чемпионом Казахстана и прервать многолетнюю борьбу за титул между "Кайратом" и "Астаной". Однако вероятный успех костанайцев неоднозначен. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему лидерство "Тобола" воспринимается с некоторым скепсисом. 

Судейские ошибки 

Лояльность судей по отношению к "Тоболу" прослеживалась на протяжении всего сезона, но определенные симпатии в пользу лидеров всегда присутствуют даже в топ-чемпионатах. Однако некоторые игры с участием "Тобола" были наполнены совершенно явными ошибками арбитров. 

Так, в девятом туре "Тобол" обыграл "Тараз", но судья Денис Измайлов проигнорировал игру рукой в штрафной "Тобола", а также возможный фол на Педро Эуженио. "Тараз" выступил с публичной критикой по судейству в этой игре, но результат отменить было уже нельзя. 

В 12-м туре Судейско-экспертная комиссия КФФ признала ошибки в работе судьи Болата Карлибаева, обслуживавшего матч "Тобол" - "Кызыл-Жар". Так, рефери обязан был удалять защитника костанайцев Сергея Малого. Кроме того, СЭК постановила, что вратарь "Кызыл-Жара" правильно отбил пенальти и перебивки не должно было быть. 

После матча 23-го тура "Тобол" - "Ордабасы" свое слово высказал тренер шымкентцев Самат Смаков, на своей странице в Twitter он написал: "Загнали как собак …. Давно я такого не видел". "Тобол" выиграл тот матч со счетом 3:1, к слову, как и с "Таразом", главным арбитром в этой встрече был Денис Измайлов. 

Матч "Тобол" - "Шахтер"

В 25-м туре наступила кульминация чемпионской гонки, но если в матче "Кайрат" - "Астана" сохранялась интрига до последних минут, то в параллельной игре между "Тоболом" и "Шахтером" результат был предрешен. Все потому, что "Шахтер" отправил в Костанай резервный состав и таким образом фактически гарантировал "Тоболу" важнейшие три очка. Матч "Тобол" - "Шахтер" полностью разрушил представление о чемпионской гонке, такое просто невозможно представить в большинстве европейских чемпионатов. 

По этому поводу стоит обратить внимание на слова опытного казахстанского тренера Павла Черепанова, с его точкой зрения наверняка будут согласны большинство нейтральных болельщиков и специалистов: 

"Обескуражен и возмущен этой ситуацией. В целом у нас система соревнований такова, что случаются такие казусы, когда происходит откровенное пренебрежение к честной спортивной борьбе. Тренер "Шахтера" Адиев еще до игры сказал, что повезет резервный состав, зная, какое значение имеет результат матча в Костанае!

Четыре года назад предлагался проект системы соревнований, в котором каждый матч имел важное значение, от первого тура до последнего. Почему? Проигрывать никому не было бы выгодно. Выезд "Шахтера" резервом в Костанай - это черное пятно нашего чемпионата". 

Ни разу не обыграли "Кайрат" и "Астану"

Почему акценты на судействе и матче "Тобола" с "Шахтером" имеют важнейшее значение? Потому что эти игры, по сути, обеспечили костанайцам преимущество в борьбе за золото. Ведь если говорить об очных матчах "Тобола" с "Астаной" и "Кайратом", то здесь у костанайцев нет никакого превосходства, в четырех играх с прямыми конкурентами были зафиксированы ничейные результаты. При этом "Тобол" мог дважды проиграть "Кайрату", если бы Алип забил пенальти в Алматы, а Вагнер реализовал стопроцентный момент в конце игры в Костанае. Да, "Тобол" не проигрывал конкурентам, но он точно был не лучше их по качеству игры и результатам. 

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Метки:
Тобол ФК Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2021

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