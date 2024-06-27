Шведский защитник покинул клуб из Казахстана

Шведский защитник Беньямин Йертстранд покинул футбольный клуб "Женис", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Kazakh_football_inside, стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

30-летний Йертстранд провел за столичных шесть матчей во всех турнирах и заработал одно предупреждение.

Прежде он играл у себя на родине за "Хальмстад", "Эребру", "Браге", "Далькурд" и "Фалу".

"Женис" идет на предпоследнем, 12-м месте в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав восемь очков в 12 матчах.