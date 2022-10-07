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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Шацкий в Россию, Оразов в Бельгию? Кто из игроков сборной Казахстана покинет КПЛ

Шацкий в Россию, Оразов в Бельгию? Кто из игроков сборной Казахстана покинет КПЛ
©КФФ

Сезон КПЛ близок к завершению, и теперь все чаще появляются новости о возможном трансфере того или иного игрока сборной Казахстана в зарубежные чемпионаты. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто именно имеет реальные шансы уехать, а также из каких лиг к футболистам существует интерес. 

Учитывая в целом невыразительное выступление казахстанских клубов в еврокубках, основной акцент скаутов, безусловно, был направлен на игры сборной Казахстана, которая, напротив, проявила себя ярко в Лиге наций. 

Лучший бомбардир цикла в составе нашей команды Абат Аймбетов имеет крепкие позиции на родине, и в частности в "Астане", но его цель сыграть в зарубежном клубе не просто жива, а вновь активирована на всех уровнях. В Азербайджане уже писали о предметном интересе "Нефтчи", но, по информации источника, знакомого с ситуацией, у Абата есть варианты и из других стран. После неудачной попытки в "Крыльях Советов" отъезд в Россию для игрока является низкоприоритетным, поэтому в соседнюю страну Аймбетов вряд ли поедет. Но шансы на то, что нападающий уедет в зарубежный клуб, в разы выше, чем на то, он останется в КПЛ. 

Еще один герой цикла Лиги наций Рамазан Оразов, опять же, готов к новому вызову. На днях стало известно об интересе к хавбеку от клубов их Польши и Бельгии. Далеко не случайно, что взор на казахстанца пал именно из этих стран, ведь, судя по всему, представлять интересы игрока за рубежом будет Кен Ван Дайк, это агент, который ранее успешно трудоустроил Яна Вороговского в бельгийский "Моленбек" и Георгия Жукова в польскую "Вислу". 

Естественно, что за рубежом больше обращают внимание на молодых игроков с высокой перспективой. Как раз таким является лидер "Ордабасы" Эльхан Астанов. Высокая результативность в клубе, гол в ворота сборной Словакии, очень хорошие индивидуальные характеристики - все это наверняка обеспечит Эльхану весьма заманчивые перспективы в зимнее окно. Но на данный момент достаточно высокие шансы подписать игрока имеет "Астана", а вот есть ли предметные разговоры извне - сказать сложно. Астанов точно остается в списках российских клубов, но вариант с РПЛ пока не выглядит оптимальным для игрока. Возможно, на горизонте потенциальных предложений возникнет Турция, и вот такое развитие событий для казахстанца будет крайне интересным. 

Ну и даже в столь непростой для российского футбола период для некоторых казахстанских футболистов переезд в РПЛ воспринимается как любопытный вызов. Среди них прежде всего Игорь Шацкий. Не покидает ощущение, что основной вратарь сборной исчерпал себя в "Шахтере" и даже подготовил замену (в лице Игоря Трофимца). В топ-клубе КПЛ Шацкий уже был, да и сейчас вратарские позиции в лидирующих клубах Казахстана прочно заняты. Поэтому переезд Игоря в клуб РПЛ или ФНЛ является реальным сценарием. 

В последние несколько месяцев резко снизились котировки на отъезд в РПЛ двух молодых игроков атаки - Артура Шушеначева и Максима Самородова. Воспитанники "Кайрата" и "Актобе" не показали стабильность в этом году, хотя исключать их трансферы все-таки нельзя, ведь их представители отлично знакомы с российском рынком. 

Таков приблизительный круг кандидатов из игроков сборной Казахстана на переезд в зарубежные чемпионаты. Будем верить, что большая часть из названных футболистов действительно сменит обстановку и заиграет в более конкурентной и статусной лиге.

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Метки:
КПЛ Сборная РК по футболу Оразов Рамазан Аймбетов Абат Казахстанцы за границей

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