Шацкий - номер один, но кто на смену? Тренер сборной Казахстана - о выборе вратарей

На ближайшие матчи Лиги наций в сборную Казахстана вызваны сразу четыре голкипера. Тренер вратарей национальной команды Валерий Ситало в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, почему был сделан именно такой выбор и кто еще из кандидатов может получить свой шанс в будущем.
- Валерий Леонидович, можете ли дать краткую характеристику по всем вратарям, которые оказались в списке сборной?
- Да, начну с Сейсена и Шайзады. Они прошли с нами больше половины успешного пути. Какой смысл сейчас их менять, что-то выдумывать, нормальные ребята, которые прогрессируют. Да, Сейсен в меньшей степени, был период после игр сборной, когда он перестал попадать в состав "Тараза", но как мне сказали, там была ротация, дали ему отдохнуть, возможно, психология повлияла. Я переживал за этот момент, но потом Муха вернул место в составе, неплохо проявил себя в матче с тем же "Шахтером". Шайзада выступает стабильно, он развивается и устраивает меня по всем параметрам. По Шацкому были нюансы, после его травмы я переживал, понимал, что только время наш союзник. Игорь вернулся раньше времени, занимался самостоятельно, по индивидуальной программе, а потом уже стал работать в общей группе и вопросов по его форме вообще не возникало.
Конечно, с Магомедом Мусаевичем мы всегда на связи, после каждого тура излагал ему то, что я вижу. Естественно, я смотрю матчи, слежу за потенциальными кандидатами и могу сказать, что, помимо тех, кто в списке, мы наблюдаем за Покатиловым, Заруцким, плюс Трофимец неплохо проявил себя.
- В нынешнем списке относительно новое имя - Данил Устименко. Почему выбор сделан именно в пользу него?
- Он неплохо проявил себя, плюс есть факторы еврокубков и молодежной сборной - это ценный опыт. Заметен его прогресс. Да, бывают срывы, но это молодой парень, назовите вратаря, который не допускает ошибок? Мы обсудили с Адиевым кандидатуру Устименко, сделали такой выбор, но вы же понимаете, что пока это только расширенный список.
- То есть не исключено, что в итоговой заявке останутся три вратаря, как это было в июне?
- Посмотрим по ситуации, впереди десять дней. Да, на прошлом сборе обошлись тремя вратарями. На будущем сборе, вероятно, начнут работы все четверо. Устименко должен адаптироваться, он молодой, перспективный, задатки у него хорошие. Вы же понимаете, если игрок прогрессирует и не получает должного внимания, то он задается вопросом, почему так происходит.
- Можно ли сказать, что Шацкий сейчас в оптимальном состоянии и он воспринимается тренерским штабом как первый номер?
- Мы проделали большую работу с Игорем. Да, он по-прежнему первый номер в сборной. По его форме сейчас нет никаких вопросов ни у меня, ни у Магомеда Мусаевича.
- По другим кандидатам, какова ваша оценка их игры?
- Тот же Трофимец в период отсутствия Шацкого в "Шахтере" хорошо проявил себя, выручал команду, потенциал у него велик. С Заруцким мы разговаривали лично, поддержал его и объяснил, что пока он сыграл мало матчей, ему только доверили место в основе "Астаны", условно, за три игры невозможно вызвать в сборную.
Напомним, сборная Казахстана в этом месяце проведет два матча Лиги наций - против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.
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