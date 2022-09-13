Шацкий - номер один, но кто на смену? Тренер сборной Казахстана - о выборе вратарей

На ближайшие матчи Лиги наций в сборную Казахстана вызваны сразу четыре голкипера. Тренер вратарей национальной команды Валерий Ситало в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, почему был сделан именно такой выбор и кто еще из кандидатов может получить свой шанс в будущем.

- Валерий Леонидович, можете ли дать краткую характеристику по всем вратарям, которые оказались в списке сборной?

- Да, начну с Сейсена и Шайзады. Они прошли с нами больше половины успешного пути. Какой смысл сейчас их менять, что-то выдумывать, нормальные ребята, которые прогрессируют. Да, Сейсен в меньшей степени, был период после игр сборной, когда он перестал попадать в состав "Тараза", но как мне сказали, там была ротация, дали ему отдохнуть, возможно, психология повлияла. Я переживал за этот момент, но потом Муха вернул место в составе, неплохо проявил себя в матче с тем же "Шахтером". Шайзада выступает стабильно, он развивается и устраивает меня по всем параметрам. По Шацкому были нюансы, после его травмы я переживал, понимал, что только время наш союзник. Игорь вернулся раньше времени, занимался самостоятельно, по индивидуальной программе, а потом уже стал работать в общей группе и вопросов по его форме вообще не возникало.

Конечно, с Магомедом Мусаевичем мы всегда на связи, после каждого тура излагал ему то, что я вижу. Естественно, я смотрю матчи, слежу за потенциальными кандидатами и могу сказать, что, помимо тех, кто в списке, мы наблюдаем за Покатиловым, Заруцким, плюс Трофимец неплохо проявил себя.

- В нынешнем списке относительно новое имя - Данил Устименко. Почему выбор сделан именно в пользу него?

- Он неплохо проявил себя, плюс есть факторы еврокубков и молодежной сборной - это ценный опыт. Заметен его прогресс. Да, бывают срывы, но это молодой парень, назовите вратаря, который не допускает ошибок? Мы обсудили с Адиевым кандидатуру Устименко, сделали такой выбор, но вы же понимаете, что пока это только расширенный список.

- То есть не исключено, что в итоговой заявке останутся три вратаря, как это было в июне?

- Посмотрим по ситуации, впереди десять дней. Да, на прошлом сборе обошлись тремя вратарями. На будущем сборе, вероятно, начнут работы все четверо. Устименко должен адаптироваться, он молодой, перспективный, задатки у него хорошие. Вы же понимаете, если игрок прогрессирует и не получает должного внимания, то он задается вопросом, почему так происходит.

- Можно ли сказать, что Шацкий сейчас в оптимальном состоянии и он воспринимается тренерским штабом как первый номер?

- Мы проделали большую работу с Игорем. Да, он по-прежнему первый номер в сборной. По его форме сейчас нет никаких вопросов ни у меня, ни у Магомеда Мусаевича.

- По другим кандидатам, какова ваша оценка их игры?

- Тот же Трофимец в период отсутствия Шацкого в "Шахтере" хорошо проявил себя, выручал команду, потенциал у него велик. С Заруцким мы разговаривали лично, поддержал его и объяснил, что пока он сыграл мало матчей, ему только доверили место в основе "Астаны", условно, за три игры невозможно вызвать в сборную.

Напомним, сборная Казахстана в этом месяце проведет два матча Лиги наций - против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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