"Шахтер" упустил победу над "Атырау" в матче КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 18
Голы:Эффионг, 16 (0:1); Букорац (Толордава), 31 (1:1); Таттыбаев, 42 (2:1); Нойок (Такулов), 54 (2:2)
В Караганде состоялся матч 18 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Шахтер" принимал "Атырау". Встреча завершилась со счетом 2:2.
Нсунгуси Эффионг вывел гостей вперед на 16 минуте.
Стефан Букорац сравнял на 31 минуте.
В концовке первого тайма "Шахтер" вышел вперед благодаря пенальти, который пробил Айдос Таттыбаев.
Но удержать победный счет карагандинцам не удалось. На 54 минуте Александр Нойок сравнял и установил окончательный счет.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
"Шахтер" остался на десятом месте в КПЛ, а "Атырау" поднялся на седьмое. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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