"Шахтер" сообщил об изменениях проведения матча с "Астаной" в связи c взрывом на шахте в Караганде

Матч заключительного тура чемпионата Казахстана-2023 между "Шахтером" и "Астаной" пройдет без зрителей, сообщают Vesti.kz.

"В связи с трагическими событиями на шахте имени Костенко матч 26 утра Чемпионата Казахстана "Шахтер" — "Астана" пройдет без зрителей", - заявили в пресс-службе карагандинского клуба. Игра запланирована на 29 октября, старт матча - 17:00.

Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко, на данный момент обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. 29 октября объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.

Hешением ПФЛК все матчи 26 тура чемпионата Казахстана начнутся с минуты молчания.





Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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