"Шахтер" прервал безвыигрышную серию в КПЛ

ФК "Шахтер" одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 19 августа, карагандинцы на своем поле принимали кокшетауский "Окжетпес" и выиграли со счетом 2:0. До этого клуб в трех матчах подряд не уходил с поля победителем.
Автором первого гола стал Иван Свиридов, отличившийся на 66 минуте. А уже в добавленное ко второму тайму время точку во встрече поставил Темур Чогадзе.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
"Шахтер" остался на десятом месте в КПЛ, а "Окжетпес" - на 11-м. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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