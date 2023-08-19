"Шахтер" прервал безвыигрышную серию в КПЛ

ФК "Шахтер" одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 августа, карагандинцы на своем поле принимали кокшетауский "Окжетпес" и выиграли со счетом 2:0. До этого клуб в трех матчах подряд не уходил с поля победителем.

Автором первого гола стал Иван Свиридов, отличившийся на 66 минуте. А уже в добавленное ко второму тайму время точку во встрече поставил Темур Чогадзе.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

"Шахтер" остался на десятом месте в КПЛ, а "Окжетпес" - на 11-м. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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