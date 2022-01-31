"Шахтер" потерпел разгромное поражение

"Шахтер" неудачно сыграл в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская команда в товарищеском матче уступила софийскому ЦСКА - 1:5.
Первыми забили "горняки" усилиями Николая Ковталюка на 7-й минуте, после чего пропустили пять мячей. В составе соперника отличились Амос Юга (15-я, 45+1-я), Георгий Йомов (27-я, 35-я) и Иван Турицов (64-я, пенальти).
"Шахтер" провел игру двумя составами:
первый тайм: Цуприков, Досмагамбетов, Чосич, Граф, Хозин, Маляров, Каньяс, Букорац, Рустемович, Муртазаев, Ковталюк;
второй тайм: Трофимец, Габышев (Горизанов), Граф (Тулюбай), Нурсеитов, Кашкен, Назаренко, Букорац (Назымханов), игрок на просмотре, Жангылышбай, Таттыбаев, Зорич (Флюк).
Напомним, ранее карагандинцы проиграли клубу "Гиляни" из Косово.