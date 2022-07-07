"Шахтер" подписал воспитанника московского ЦСКА и еще одного легионера

ФК "Шахтер" объявил о подписании двух футболистов, сообщают Vesti.kz.

Карагандинский клуб пополнили российский форвард Евгений Кобзарь и грузинский полузащитник Темур Чогадзе.

29-летний Кобзарь - воспитанник московского ЦСКА. Его последним клубом был армянский "Нораванк". Также выступал за российские "Локомотив", "Химки", "Сахалин", "Зенит-Ижевск", эстонскую "Левадию", армянский "Урарту" и латвийский "Спартак". В составе "Шахтера" Кобзарь будет выступать под 99-м номером.

24-летний Чогадзе свою профессиональную карьеру начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт. Позднее выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси), "Рустави" (Рустави), "Телави" и украинские "Олимпик", "Ингулец". Последним клубом был грузинский "Гагра". Играл за юношескую и молодежную сборную Грузии. В составе "Шахтера" Чогадзе будет выступать под 6-м номером.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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