"Шахтер" подписал воспитанника московского ЦСКА и еще одного легионера

ФК "Шахтер" объявил о подписании двух футболистов, сообщают Vesti.kz.
Карагандинский клуб пополнили российский форвард Евгений Кобзарь и грузинский полузащитник Темур Чогадзе.
29-летний Кобзарь - воспитанник московского ЦСКА. Его последним клубом был армянский "Нораванк". Также выступал за российские "Локомотив", "Химки", "Сахалин", "Зенит-Ижевск", эстонскую "Левадию", армянский "Урарту" и латвийский "Спартак". В составе "Шахтера" Кобзарь будет выступать под 99-м номером.
24-летний Чогадзе свою профессиональную карьеру начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт. Позднее выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси), "Рустави" (Рустави), "Телави" и украинские "Олимпик", "Ингулец". Последним клубом был грузинский "Гагра". Играл за юношескую и молодежную сборную Грузии. В составе "Шахтера" Чогадзе будет выступать под 6-м номером.
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