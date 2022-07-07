Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Шахтер" подписал воспитанника московского ЦСКА и еще одного легионера

"Шахтер" подписал воспитанника московского ЦСКА и еще одного легионера
©fcurartu.am

ФК "Шахтер" объявил о подписании двух футболистов, сообщают Vesti.kz.

Карагандинский клуб пополнили российский форвард Евгений Кобзарь и грузинский полузащитник Темур Чогадзе.

29-летний Кобзарь - воспитанник московского ЦСКА. Его последним клубом был армянский "Нораванк". Также выступал за российские "Локомотив", "Химки", "Сахалин", "Зенит-Ижевск", эстонскую "Левадию", армянский "Урарту" и латвийский "Спартак". В составе "Шахтера" Кобзарь будет выступать под 99-м номером.

24-летний Чогадзе свою профессиональную карьеру начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт. Позднее выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси), "Рустави" (Рустави), "Телави" и украинские "Олимпик", "Ингулец". Последним клубом был грузинский "Гагра". Играл за юношескую и молодежную сборную Грузии. В составе "Шахтера" Чогадзе будет выступать под 6-м номером.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Шахтер ФК КПЛ Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:25
КПЛ
"Шахтер" подписал воспитанника московского ЦСКА и еще одного легионера "Шахтер" подписал воспитанника московского ЦСКА и еще одного легионера
Сегодня , 16:21
КПЛ
"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: назван 11-й победитель и перенесенный матч "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: назван 11-й победитель и перенесенный матч
Сегодня , 14:54
КПЛ
"Миланович не был уверен в победе". Эксперт разобрал старт "Тобола" в Лиге чемпионов "Миланович не был уверен в победе". Эксперт разобрал старт "Тобола" в Лиге чемпионов
Сегодня , 14:35
КПЛ
"Кайрат" определился с будущим своего лидера. Его сватают в Россию "Кайрат" определился с будущим своего лидера. Его сватают в Россию
Сегодня , 12:19
КПЛ
"Кайрат" объявил о двух трансферах "Кайрат" объявил о двух трансферах
Вчера , 20:22
КПЛ
Лидер "Кайрата" близок к переходу в ЦСКА Лидер "Кайрата" близок к переходу в ЦСКА
Вчера , 13:59
КПЛ
Клуб КПЛ подписал шестого российского игрока Клуб КПЛ подписал шестого российского игрока
Вчера , 10:59
КПЛ
"Кайрат" намерен вернуть одного из лучших легионеров в истории клуба "Кайрат" намерен вернуть одного из лучших легионеров в истории клуба
Вчера , 09:46
КПЛ
Игрок сборной Казахстана сыграл в Лиге чемпионов за европейский клуб Игрок сборной Казахстана сыграл в Лиге чемпионов за европейский клуб
Вчера , 08:15
КПЛ
Бывший игрок "Астаны" устроил драку в матче с топ-клубом РПЛ Бывший игрок "Астаны" устроил драку в матче с топ-клубом РПЛ
Вчера , 07:21
КПЛ
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош" Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"
Вчера , 00:09
КПЛ
Рахмонов и Исмагулов приняли участие в футбольном матче Рахмонов и Исмагулов приняли участие в футбольном матче
5 июля, 21:58
КПЛ
Клуб КПЛ объявил об уходе экс-игрока "Челси" и "Ливерпуля" Клуб КПЛ объявил об уходе экс-игрока "Челси" и "Ливерпуля"
5 июля, 20:01
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира
5 июля, 19:12
КПЛ
Усиление "Тобола" под ЛЧ и надежды "Ордабасы". Главные трансферы недели в КПЛ Усиление "Тобола" под ЛЧ и надежды "Ордабасы". Главные трансферы недели в КПЛ
5 июля, 16:39
КПЛ
Звездный легионер высказался о возвращении в "Кайрат" Звездный легионер высказался о возвращении в "Кайрат"
5 июля, 15:57
КПЛ
Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера
5 июля, 14:42
КПЛ
Два удаления в первой лиге и отказ от трансфера? Что происходит с карьерой Куата в "Астане" Два удаления в первой лиге и отказ от трансфера? Что происходит с карьерой Куата в "Астане"
5 июля, 14:23
КПЛ
Казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе Казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе
5 июля, 11:32
КПЛ
"Атырау" отзаявил своего воспитанника "Атырау" отзаявил своего воспитанника
5 июля, 10:42
КПЛ
Клуб КПЛ расстался с бразильским нападающим Клуб КПЛ расстался с бразильским нападающим
4 июля, 21:51
КПЛ
Разгромная победа вывела "Ордабасы" в топ-3 КПЛ Разгромная победа вывела "Ордабасы" в топ-3 КПЛ
4 июля, 20:49
КПЛ
Клуб КПЛ присмотрел игрока из европейского чемпионата Клуб КПЛ присмотрел игрока из европейского чемпионата
4 июля, 20:24
КПЛ
Финансовая стабильность, но без трансферов? Что будет с "Кайратом" во второй части сезона Финансовая стабильность, но без трансферов? Что будет с "Кайратом" во второй части сезона
4 июля, 17:49
КПЛ
Трансфер в "Ахмат" или чемпионство в КПЛ? Почему "Актобе" не отпустил форварда сборной Казахстана Трансфер в "Ахмат" или чемпионство в КПЛ? Почему "Актобе" не отпустил форварда сборной Казахстана
4 июля, 17:22
КПЛ
Форвард "Кайрата" усилил "Атырау" Форвард "Кайрата" усилил "Атырау"
4 июля, 16:44
КПЛ
Воспитанник "Кайрата" перешел в клуб КПЛ Воспитанник "Кайрата" перешел в клуб КПЛ
4 июля, 16:34
КПЛ
В "Кайрате" озвучили задачи после победы в КПЛ В "Кайрате" озвучили задачи после победы в КПЛ
4 июля, 14:48
КПЛ
Клуб КПЛ расстался с голкипером сборной после одного матча Клуб КПЛ расстался с голкипером сборной после одного матча
4 июля, 13:25
КПЛ
Связка с Канте и стандарты. Как лидер "Кайрата" стал лучшим ассистентом КПЛ Связка с Канте и стандарты. Как лидер "Кайрата" стал лучшим ассистентом КПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus