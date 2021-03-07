"Шахтер" начнет сезон КПЛ на "Астана Арене"

Карагандинский "Шахтер" четвертый год подряд начнет сезон не на своем стадионе, передает KazFootball.kz.
Команда стартует в КПЛ-2021 на "Астана Арене" и, вероятно, будет там играть до мая.
Отметим, что в 2018 и 2019 годах "горняки" также проводили домашние матчи в столице Казахстана. А в марте 2020 года сыграли с "Кайратом" (1:0) в рамках хозяев поля на манеже "Тобыл-Арена" в Костанае.
Новый сезон премьер-лиги "Шахтер" начнет 13 марта на выезде против "Атырау". А первый домашний матч проведет 20 марта против "Ордабасы". С расписанием всех матчей КПЛ можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, что "Астана Арена" является домашней ареной ФК "Астана".
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