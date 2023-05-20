"Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче с "Аксу"

"Шахтер" обыграл "Аксу" в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу. Встреча проходила в Караганде и завершилась со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.
Первыми успеха добились хозяева поля - на 44-й минуте отличился Иван Свиридов. Но недолго радовались "горняки", так как на 45+3-й минуте Дамир Марат провел ответный мяч. Развязка наступила на 90+1-й минуте, когда "Шахтер" дожал соперника благодаря голу Максима Галкина.
Благодаря этому успеху "Шахтер" с 11 очками оказался на промежуточном девятом месте, а "Аксу" с 4 баллами остался на предпоследней, 13-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре, 27 мая, "Шахтер" в гостях сыграет с "Каспием", а "Аксу" дома примет "Жетысу".
Загрузка матч-центра...
Реклама