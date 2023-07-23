"Шахтер" в большинстве обыграл "Каспий" в матче чемпионата Казахстана

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 16
Голы:Таттыбаев, 3 (1:0)
Карагандинский "Шахтер" обыграл "Каспий" в матче 16-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Караганде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на четвертой минуте с пенальти забил Айдос Таттыбаев.
Отметим, что с 37-й минуты "Каспий" играл в меньшинстве после удаления Тимура Реджепова.
"Горняки" набрали 18 очков и занимают десятое место в таблице чемпионата. У "Каспия" десять баллов и предпоследняя 13-я строчка в таблице КПЛ.
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