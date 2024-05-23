В шаге от трофея и путевка в еврокубки. Каким выдался старт карьеры Шушеначева в Израиле

Казахстанский нападающий Артур Шушеначев, несмотря на выступление в достаточно серьезном зарубежном чемпионате, остается в тени наших других "легионеров". Корреспондент Vesti.kz восполняет пробел и тезисно рассказывает о том, как экс-игрок "Кайрата" проявляет себя в израильском клубе "Хапоэль Беэр-Шева".

Регулярная практика и статистика

На примере Абата Аймбетова мы видели, какие могут быть трудности после переезда в другую лигу. Адаптация для наших игроков, как правило, проходит непросто. Но в случае с Шушеначевым именно по футбольной части все достаточно неплохо.

На данный момент у Артура 14 матчей во всех турнирах (674 минуты) и два забитых мяча. Да, результативных действий маловато, но главное, что мы видим - есть доверие тренера и регулярные выходы на поле как на замену, так и в основе.

Последние матчи Шушеначев пропустил из-за травмы, но даже нынешнее количество игр и минуты говорит о его востребованности и быстрой адаптации в команде.

Потенциальный титул и выход в еврокубки

"Хапоэль Беэр-Шева" крайне неровно прошел дистанцию после выхода в плей-офф чемпионата Израиля - пять поражений и четыре победы, но даже такого темпа набора очков хватило, чтобы обеспечить себе третье место и путевку в квалификацию Лиги конференций.

Но при этом у команды Шушеначева есть шанс сыграть в более престижном еврокубке - Лиге Европы. Для этого им надо победить в финале Кубка Израиля. 30 мая "Хапоэль Беэр-Шева" сыграет с "Маккаби Петах Тиква". Таким образом, Артур может взять первый зарубежный трофей спустя всего несколько месяцев после переезда в Израиль.

Позитивное восприятие

Судя по отзывам в прессе и комментариям болельщиков, трансфер Шушеначева в "Хапоэле" представляется как минимум полезным и нужным. Казахстанец оказался форвардом с тем набором качеств, которых нет ни у одного из нынешних игроков атаки.

Из нападающих и вингеров "Хапоэля" самым результативным оказался Ротем Хатуэль с восемью голами. При полноценном сезоне Артур вполне способен повторить и даже превзойти такой показатель. При этом основной конкурент казахстанца - опытный Алон Тургеман в 31 матче забил и вовсе шесть голов.

В следующем сезоне Шушеначев должен еще более ярко заявить о себе, тем более будет возможность сыграть в еврокубках и начать сезон после полноценных сборов в составе "Хапоэля".

Возможно, тогда в сборной Казахстана наконец обратят внимание на Артура и, как минимум, вызовут его, ведь он этого заслуживает.

Фото: hbsfc.co.il©