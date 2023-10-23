Сезон испытаний. Что не так с карьерой футболиста сборной Казахстана в "Астане"

Еще в прошлом году Эльхан Астанов был главным мотором "Ордабасы" и одним из ярчайших игроков в сборной Казахстана, но сейчас он наблюдает за успехами родного клуба и национальный команды уже со стороны. Корреспондент Vesti.kz - о сложном периоде карьеры талантливого казахстанского полузащитника.

Покидая родной "Ордабасы" и переходя в "Астану" Эльхан шел за титулами, еврокубками и личным прогрессом. Но в итоге, получил лишь малую часть - групповой этап Лиги конференций. И нельзя сказать, что в марте Эльхан принимал неверное решение. На его месте так поступило бы большинство казахстанских футболистов.

Но дело даже не в историческом титуле "Ордабасы", завоеванном без Эльхана (хотя ему лично может быть несколько обидно). Свои титулы внутри Казахстана он наверняка доберет.

Все-таки главный показатель - положение Астанова в столичном клубе и сборной Казахстана. Индивидуально он не сумел сделать шаг вперед, в "Астане" он не преумножил свои качества, продемонстрированные в "Ордабасы". Напротив, он завяз в конкуренции и стагнировал. И отражение этому - постепенный отказ Магомеда Адиева от Астанова.

В прошлом году Эльхан был игроком основы сборной и очень ярко там проявлял себя. Но теперь в статусе молодой звезды его уверенно там сменил Максим Самородов. Более того, он выпал даже из ротации, а в запасе появилось еще несколько молодых вроде Ислама Чеснокова или Ивана Свиридова.

При этом, Адиев по-прежнему котирует Эльхана, даже недавно он назвал его в числе тех казахстанцев, который способен играть в Европе и "обладает потенциалом вырасти в большого игрока". Но в то же время Магомед Мусаевич понимает, что свой кредит доверия на данном отрезке Эльхан почти исчерпал, именно в проекции вызова в сборную. И если с опытными игроками тренер может позволить себе вызов, несмотря на отсутствие практики в клубе, ведь они достаточно устойчивы и стабильны в сборной. То вот с молодыми тотальное доверие не работает, порой их надо придержать и дать выдохнуть.

Пожалуй, термин "синдром второго сезона" применим к Астанову. Через подобные этапы проходить тоже полезно. Этот год в контексте карьеры Эльхана показывает всем молодым казахстанским игрокам, что если сегодня ты в прайме, то уже завтра можешь оказаться лишь на фоне.

Следующий год для Эльхана будет очень важным. В "Астане" от него потребуется уже совершенно иной уровень влияния на результат, а в сборной он должен вернуться как минимум в обойму. В ином случае есть риск раствориться в казахстанском футболе и стать очередным игроком не реализовавшим свой талант.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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