Сезон испытаний. Что не так с карьерой футболиста сборной Казахстана в "Астане"

Еще в прошлом году Эльхан Астанов был главным мотором "Ордабасы" и одним из ярчайших игроков в сборной Казахстана, но сейчас он наблюдает за успехами родного клуба и национальный команды уже со стороны. Корреспондент Vesti.kz - о сложном периоде карьеры талантливого казахстанского полузащитника.
Покидая родной "Ордабасы" и переходя в "Астану" Эльхан шел за титулами, еврокубками и личным прогрессом. Но в итоге, получил лишь малую часть - групповой этап Лиги конференций. И нельзя сказать, что в марте Эльхан принимал неверное решение. На его месте так поступило бы большинство казахстанских футболистов.
Но дело даже не в историческом титуле "Ордабасы", завоеванном без Эльхана (хотя ему лично может быть несколько обидно). Свои титулы внутри Казахстана он наверняка доберет.
Все-таки главный показатель - положение Астанова в столичном клубе и сборной Казахстана. Индивидуально он не сумел сделать шаг вперед, в "Астане" он не преумножил свои качества, продемонстрированные в "Ордабасы". Напротив, он завяз в конкуренции и стагнировал. И отражение этому - постепенный отказ Магомеда Адиева от Астанова.
В прошлом году Эльхан был игроком основы сборной и очень ярко там проявлял себя. Но теперь в статусе молодой звезды его уверенно там сменил Максим Самородов. Более того, он выпал даже из ротации, а в запасе появилось еще несколько молодых вроде Ислама Чеснокова или Ивана Свиридова.
При этом, Адиев по-прежнему котирует Эльхана, даже недавно он назвал его в числе тех казахстанцев, который способен играть в Европе и "обладает потенциалом вырасти в большого игрока". Но в то же время Магомед Мусаевич понимает, что свой кредит доверия на данном отрезке Эльхан почти исчерпал, именно в проекции вызова в сборную. И если с опытными игроками тренер может позволить себе вызов, несмотря на отсутствие практики в клубе, ведь они достаточно устойчивы и стабильны в сборной. То вот с молодыми тотальное доверие не работает, порой их надо придержать и дать выдохнуть.
Пожалуй, термин "синдром второго сезона" применим к Астанову. Через подобные этапы проходить тоже полезно. Этот год в контексте карьеры Эльхана показывает всем молодым казахстанским игрокам, что если сегодня ты в прайме, то уже завтра можешь оказаться лишь на фоне.
Следующий год для Эльхана будет очень важным. В "Астане" от него потребуется уже совершенно иной уровень влияния на результат, а в сборной он должен вернуться как минимум в обойму. В ином случае есть риск раствориться в казахстанском футболе и стать очередным игроком не реализовавшим свой талант.
Фото: КФФ©
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