Сейдахмет вернется в Россию? "Кайрат-Москва" могут пополнить игроки молодежной сборной Казахстана

В составе московского "Кайрата" могут оказаться несколько игроков из основной команды, которые в прошлом году выступали в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" допускает, что некоторая часть молодых футболистов уйдет на весеннюю часть сезона в московское подразделение.

В частности, возможно, команду "Кайрат-Москва" пополнят Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин, Адам Адахаджиев и Арсен Буранчиев. Все эти игроки хорошо знакомы новому главному тренеру московского "Кайрата" Кириллу Кекеру. При этом в обратном направлении могут последовать Лев Кургин, Егор Ткаченко и Вячеслав Швырев.

На данный момент казахстанские игроки тренируются на базе "Кайрата" в Алматы. Основной состав команды, включая легионеров, может собраться в конце этой недели на сборе в Турции.

Напомним, что алматинский клуб уже покинули Вагнер Лав, Денис Поляков и Гафуржан Суюмбаев, на просмотре в "Зените" находится Нуралы Алип, также вероятен уход Яна Вороговского, Стаса Покатилова и Камо Оганесяна.