 aYqPtTsCu1Yo5jyHLJZ5FfQkjzpGwqBiW4Gqhe6b
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве

"Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В России по-прежнему восхищаются формой футболиста "Кайрата" Вагнера Лава, который в свое время успешно играл за московский ЦСКА. На этот раз игру бразильского нападающего отметил "Советский спорт", сообщает корреспондент Vesti.kz

"Казахстанский "Кайрат" 19 августа почти решил вопрос с попаданием в групповой этап Лиги конференций, победив люксембургскую "Фолу" в первом матче противостояния на выезде - 4:1. Дубль оформил Вагнер Лав, которого ЦСКА отказался возвращать в очередной раз назад в команду в прошлом году. Бразилец уже староват для больших свершений - такие доводы слышали мы в тот момент, когда Ваге давали от ворот поворот, хотя сам он очень хотел завершить карьеру в клубе, с которым многого добился и в котором его обожали болельщики. Сейчас видим, что он в порядке. Точно лучше, чем Чалов, Рондон, не говоря уже о Гайче. Но Вагнер не подошел", - пишет издание.

Ответная игра команд пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги конференций.

37-летний Вагнер Лав выступает за "Кайрат" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне КПЛ провел 17 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть ассистов. В еврокубках сыграл семь игр, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лига конференций КПЛ-2021 Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия Россия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:00
Футбол
Футболист сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб Футболист сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб
Сегодня , 17:59
Футбол
"Мы сделали важный шаг". Игрок "Маккаби" - о победе над "Шахтером" в первом матче за выход в группу ЛК "Мы сделали важный шаг". Игрок "Маккаби" - о победе над "Шахтером" в первом матче за выход в группу ЛК
Сегодня , 17:16
Футбол
"Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве "Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве
Сегодня , 16:13
Футбол
"Занял жесткую позицию". Стало известно, почему Азат Нургалиев не играет за "Тобол" "Занял жесткую позицию". Стало известно, почему Азат Нургалиев не играет за "Тобол"
Вчера , 23:28
Футбол
Все качества форварда и медийная скромность. Почему Таттыбаев из "Шахтера" - самый недооцененный нападающий Казахстана Все качества форварда и медийная скромность. Почему Таттыбаев из "Шахтера" - самый недооцененный нападающий Казахстана
Вчера , 20:45
Футбол
Футболистам "Астаны" представили нового руководителя после увольнения Лории Футболистам "Астаны" представили нового руководителя после увольнения Лории
Вчера , 11:44
Футбол
Давид Лория написал Президенту Казахстана после увольнения из "Астаны" Давид Лория написал Президенту Казахстана после увольнения из "Астаны"
18 августа, 21:24
Футбол
"Посмотрим, что будет дальше". Давид Лория отреагировал на свою отставку с поста гендиректора "Астаны" "Посмотрим, что будет дальше". Давид Лория отреагировал на свою отставку с поста гендиректора "Астаны"
18 августа, 20:58
Футбол
Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата" Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата"
18 августа, 20:12
Футбол
"Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете "Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете
18 августа, 18:40
Футбол
ФК "Астана" официально объявил о новом назначении ФК "Астана" официально объявил о новом назначении
18 августа, 17:27
Футбол
Гендиректора "Астаны" Давида Лорию отправили в отставку. Подробности Гендиректора "Астаны" Давида Лорию отправили в отставку. Подробности
18 августа, 17:04
Футбол
"Кайрат" лишился трех футболистов на первый матч за выход в группу Лиги конференций "Кайрат" лишился трех футболистов на первый матч за выход в группу Лиги конференций
18 августа, 15:41
Футбол
Дважды лучший футболист КПЛ стал тренером молодежной сборной Казахстана Дважды лучший футболист КПЛ стал тренером молодежной сборной Казахстана
18 августа, 00:00
Футбол
Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу
17 августа, 23:21
Футбол
Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ
17 августа, 21:14
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022 Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
17 августа, 19:51
Футбол
В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом
17 августа, 16:59
Футбол
"Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером" "Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером"
17 августа, 12:50
Футбол
Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ
17 августа, 12:22
Футбол
Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление
17 августа, 10:10
Футбол
В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны" В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны"
16 августа, 21:49
Футбол
Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций
16 августа, 18:27
Футбол
Клуб КПЛ подписал воспитанника "Зенита" Клуб КПЛ подписал воспитанника "Зенита"
16 августа, 14:42
Футбол
"Кайсар" подписал футболиста африканской сборной "Кайсар" подписал футболиста африканской сборной
16 августа, 13:48
Футбол
Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным
16 августа, 11:42
Футбол
Форвард европейской сборной отказал клубу КПЛ. Он объяснил свое решение Форвард европейской сборной отказал клубу КПЛ. Он объяснил свое решение
16 августа, 10:18
Футбол
Тихонов был на грани отставки. От увольнения тренера спас лидер "Астаны" Тихонов был на грани отставки. От увольнения тренера спас лидер "Астаны"
15 августа, 18:50
Футбол
Клуб КПЛ решил подписать чемпиона Европы Клуб КПЛ решил подписать чемпиона Европы
15 августа, 15:09
Футбол
Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus