Серикжан Мужиков официально сменил клуб в КПЛ

Талдыкорганский "Жетысу" объявил о подписании контракта с опытным полузащитником сборной Казахстана Серикжаном Мужиковым, передают Vesti.kz.

Возвращение хавбека в родную команду было представлено эмоциональным обращением в социальных сетях:

"С возвращением, Серикжан! Серикжан Мужиков, оставивший незабываемый след в истории клуба, вернулся в родную команду", — говорится в сообщении "Жетысу".

36-летний футболист является воспитанником талдыкорганского футбола и хорошо знаком болельщикам клуба. Минувший сезон он провёл в КПЛ, после чего в начале текущего года перешёл в семейский "Елимай", а летом пополнил состав кокшетауского "Окжетпеса". За прошедший сезон Мужиков принял участие в 22 матчах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Кроме того, в этом году полузащитник сыграл три встречи за сборную Казахстана.

Добавим, что по итогам чемпионата Казахстана сезона-2025 "Жетысу", который тогда возглавлял Самат Смаков, набрал 21 очко и финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы.

