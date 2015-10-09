Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 18:05
 

Серикжан Мужиков официально сменил клуб в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Серикжан Мужиков официально сменил клуб в КПЛ Серикжан Мужиков. ©КФФ

Талдыкорганский "Жетысу" объявил о подписании контракта с опытным полузащитником сборной Казахстана Серикжаном Мужиковым, передают Vesti.kz.

Поделиться

Талдыкорганский "Жетысу" объявил о подписании контракта с опытным полузащитником сборной Казахстана Серикжаном Мужиковым, передают Vesti.kz.

Возвращение хавбека в родную команду было представлено эмоциональным обращением в социальных сетях:

"С возвращением, Серикжан! Серикжан Мужиков, оставивший незабываемый след в истории клуба, вернулся в родную команду", — говорится в сообщении "Жетысу".

36-летний футболист является воспитанником талдыкорганского футбола и хорошо знаком болельщикам клуба. Минувший сезон он провёл в КПЛ, после чего в начале текущего года перешёл в семейский "Елимай", а летом пополнил состав кокшетауского "Окжетпеса". За прошедший сезон Мужиков принял участие в 22 матчах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Кроме того, в этом году полузащитник сыграл три встречи за сборную Казахстана.

Добавим, что по итогам чемпионата Казахстана сезона-2025 "Жетысу", который тогда возглавлял Самат Смаков, набрал 21 очко и финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 00:30   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!