Сербский форвард из чемпионата Армении перейдет в клуб КПЛ

Нападающий армянского клуба "Арарат-Ереван" Урош Ненадович близок к переходу в ФК "Тараз", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ожидается, что в ближайшее время он присоединится к новой команде.
До чемпионата Армении 27-летний форвард выступал в Сербии, защищая цвета таких клубов, как ОФК, "Нови Сад", "Нови Пазар", "Войводина" и "Рад". Также Ненадович выступал за армянские команды "Алашкерт" и "Ширак".
В последнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых форвард забил семь мячей за "Арарат-Ереван" и сделал одну голевую передачу.
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