Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:07
 

Сенсация сезона? Талант клуба КПЛ привлёк внимание конкурентов

  Комментарии

Поделиться
Сенсация сезона? Талант клуба КПЛ привлёк внимание конкурентов ©ФК "Окжетпес"

Полузащитник кокшетауского "Окжетпеса" Дамир Марат может сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Полузащитник кокшетауского "Окжетпеса" Дамир Марат может сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Интерес к 25-летнему хавбеку проявляет петропавловский "Кызылжар". По данным источника, руководство клуба из Петропавловска рассматривает Марата как одного из вариантов усиления состава перед стартом следующего сезона КПЛ.

Прошедшая кампания стала для Дамира Марата прорывной. Отмечается, что полузащитник превратился в одного из главных сенсаций чемпионата, проведя 26 матчей во всех турнирах и отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. "Окжетпес" по итогам сезона набрал 35 очков и финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.

Ранее сам футболист признавался, что получил предложения сразу от нескольких клубов КПЛ, а также не скрывал амбиций продолжить карьеру в Европе. На данный момент трансферная стоимость Марата, по оценке Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро — более 181 миллиона тенге.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 16:30   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!