Сенсация сезона? Талант клуба КПЛ привлёк внимание конкурентов

Полузащитник кокшетауского "Окжетпеса" Дамир Марат может сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Интерес к 25-летнему хавбеку проявляет петропавловский "Кызылжар". По данным источника, руководство клуба из Петропавловска рассматривает Марата как одного из вариантов усиления состава перед стартом следующего сезона КПЛ.

Прошедшая кампания стала для Дамира Марата прорывной. Отмечается, что полузащитник превратился в одного из главных сенсаций чемпионата, проведя 26 матчей во всех турнирах и отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. "Окжетпес" по итогам сезона набрал 35 очков и финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.

Ранее сам футболист признавался, что получил предложения сразу от нескольких клубов КПЛ, а также не скрывал амбиций продолжить карьеру в Европе. На данный момент трансферная стоимость Марата, по оценке Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро — более 181 миллиона тенге.

