Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером

Последние два сезона относительный успех "Каспия" был связан с Срджаном Благоевичем, и когда серб покинул свой пост, казалось, что скромный клуб из Актау может растерять свои позиции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этого не произошло и способна ли команда Николая Костова показывать высокие результаты на длинной дистанции.

Сохранение стиля

После ухода Срджана Благоевича руководители "Каспия" продолжили делать акцент на тренерах, которые способны поставить комбинационную игру, основанную на контроле мяча. Николай Костов уже работал в Казахстане, и его "Шахтер" отличался именно таким стилем. Болгарин не добился больших результатов в Караганде, но его команда была очень узнаваема и нетипична для чемпионата Казахстана.

Многим игрокам "Каспия" не пришлось перестраиваться под другую концепцию, да, изменились некоторые аспекты, но принципы игры остались прежние. В каждом из четырех матчей нынешнего сезона КПЛ процент владения мячом со стороны "Каспия" не падал ниже 65! Актаусцы владели преимуществом даже в матче с "Тоболом" (оказались лучше не только по владению, но и по количеству ударов и угловых).

Равноценная замена лидеров

Вслед за Благоевичем из "Каспия" в "Астану" перебрались ключевые игроки - вратарь Марко Милошевич и полузащитник Аслан Дарабаев.

Но клуб нашел рациональные и весьма эффективные замены. Место основного вратаря доверили своему воспитаннику Нурлыбеку Аязбаеву - это уже не юный (31 год) и не самый разнообразный голкипер, но в нем точно есть лидерские качества и харизма - капитан "Каспия" один из самых экспрессивных игроков во всей лиге.

Роль разыгрывающего опорника вместо Дарабаева доверили Думану Нарзилдаеву. Функционально это два очень схожих игрока, и, что примечательно, Нарзилдаева недавно вызывали в сборную Казахстана, а вот Дарабаев остался вне списка.

Кроме того, "Каспий" функционально улучшил атаку с помощью левоного бразильского вингера Руана Телеша (на его счету победный гол в матче с "Ордабасы") и атакующего полузащитника из Грузии Рати Ардазишвили (один из лидеров КПЛ по количеству заработанных фолов на себе).

Раскрытие нового игрока для сборной Казахстана

В расширенном списке сборной Казахстана на матчи против Молдовы единственная фамилия, которая действительно удивила, - это новый игрок "Каспия" Аслан Адиль. Вингер пришел из вылетевшего "Жетысу" и грандиозно начал новый сезон. На его счету победный гол в матче с "Кызыл-Жаром", а также два результативных действия в игре с "Ордабасы". Адиль выделяется дриблингом и скоростью, а также объемом (много рывков в поисках пространства и прессинг-действий), если прибавит в завершении, то это действительно будет качественный кандидат для атаки сборной Казахстана.

Также заметим, что "Каспий", несмотря на скромные возможности, обладает еще несколькими игроками уровня обоймы сборной - это и упомянутый Нарзилдаев, а также левый латераль Максат Тайкенов.

Вывод

Результаты "Каспия", безусловно, выше ожидаемых, и все их победы были с минимальным преимуществом. Это лишь подчеркивает, что команда Костова пока не обладает мощным фундаментом для стабильного нахождения в числе лидеров чемпионата. Но почти нет сомнений, что "Каспий" сохранит статус крепкого середняка, а при удачных обстоятельствах может совершить сенсацию наподобие прошлогоднего взлета "Кызыл-Жара".

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