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Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером

Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером
©ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Последние два сезона относительный успех "Каспия" был связан с Срджаном Благоевичем, и когда серб покинул свой пост, казалось, что скромный клуб из Актау может растерять свои позиции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этого не произошло и способна ли команда Николая Костова показывать высокие результаты на длинной дистанции.  

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Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером. Фото 1

После ухода Срджана Благоевича руководители "Каспия" продолжили делать акцент на тренерах, которые способны поставить комбинационную игру, основанную на контроле мяча. Николай Костов уже работал в Казахстане, и его "Шахтер" отличался именно таким стилем. Болгарин не добился больших результатов в Караганде, но его команда была очень узнаваема и нетипична для чемпионата Казахстана. 

Многим игрокам "Каспия" не пришлось перестраиваться под другую концепцию, да, изменились некоторые аспекты, но принципы игры остались прежние. В каждом из четырех матчей нынешнего сезона КПЛ процент владения мячом со стороны "Каспия" не падал ниже 65! Актаусцы владели преимуществом даже в матче с "Тоболом" (оказались лучше не только по владению, но и по количеству ударов и угловых). 

Равноценная замена лидеров 

Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером. Фото 2

Вслед за Благоевичем из "Каспия" в "Астану" перебрались ключевые игроки - вратарь Марко Милошевич и полузащитник Аслан Дарабаев. 

Но клуб нашел рациональные и весьма эффективные замены. Место основного вратаря доверили своему воспитаннику Нурлыбеку Аязбаеву - это уже не юный (31 год) и не самый разнообразный голкипер, но в нем точно есть лидерские качества и харизма - капитан "Каспия" один из самых экспрессивных игроков во всей лиге. 

Роль разыгрывающего опорника вместо Дарабаева доверили Думану Нарзилдаеву. Функционально это два очень схожих игрока, и, что примечательно, Нарзилдаева недавно вызывали в сборную Казахстана, а вот Дарабаев остался вне списка. 

Кроме того, "Каспий" функционально улучшил атаку с помощью левоного бразильского вингера Руана Телеша (на его счету победный гол в матче с "Ордабасы") и атакующего полузащитника из Грузии Рати Ардазишвили (один из лидеров КПЛ по количеству заработанных фолов на себе). 

Раскрытие нового игрока для сборной Казахстана 

Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером. Фото 3

В расширенном списке сборной Казахстана на матчи против Молдовы единственная фамилия, которая действительно удивила, - это новый игрок "Каспия" Аслан Адиль. Вингер пришел из вылетевшего "Жетысу" и грандиозно начал новый сезон. На его счету победный гол в матче с "Кызыл-Жаром", а также два результативных действия в игре с "Ордабасы". Адиль выделяется дриблингом и скоростью, а также объемом (много рывков в поисках пространства и прессинг-действий), если прибавит в завершении, то это действительно будет качественный кандидат для атаки сборной Казахстана. 

Также заметим, что "Каспий", несмотря на скромные возможности, обладает еще несколькими игроками уровня обоймы сборной - это и упомянутый Нарзилдаев, а также левый латераль Максат Тайкенов.   

Вывод

Результаты "Каспия", безусловно, выше ожидаемых, и все их победы были с минимальным преимуществом. Это лишь подчеркивает, что команда Костова пока не обладает мощным фундаментом для стабильного нахождения в числе лидеров чемпионата. Но почти нет сомнений, что "Каспий" сохранит статус крепкого середняка, а при удачных обстоятельствах может совершить сенсацию наподобие прошлогоднего взлета "Кызыл-Жара".   

 

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Метки:
Каспий КПЛ Сборная РК по футболу

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