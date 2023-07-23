Сенсацией завершился матч "Кайрата" и аутсайдера чемпионата Казахстана

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 16
Голы:Сейдахмет (Пауло - Да Силва), 13 (1:0); Жангылышбай (Турсынбай), 37 (1:1); Пауло - Да Силва (Шушеначев), 41 (2:1); Каримов (Жангылышбай), 45 (2:2)
Алматинский "Кайрат" в матче 16-го тура КПЛ-2023 встречался с "Мактааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась результативной ничьей - 2:2. Все основные события развернулись в первом тайме.
На 13-й минуте Еркебулан Сейдахмет вывел алматинцев вперед.
Впрочем, на 37-й минуте Токтар Жангылышбай восстановил равновесие.
Жоао Пауло на 41-й минуте вновь склонил чашу весов в пользу "Кайрата".
Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас "Мактаарал" от поражения.
Алматинцы набрали 28 очков и занимают четвертое место. У "Мактаарала" 12 очков и 12-е место.
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