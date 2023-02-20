Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер

Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер
©instagram.com/shaniberger.arad/

Супруга известного израильского защитника Офри Арада Шани Арад, который близок к переходу в "Кайрат", выразила поддержку своему мужу и напутствовала его на новом этапе карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она посвятила отъезду мужа несколько публикаций в сторис своего Instagram.

"Любовь всей моей жизни! Сегодня ты отправляешься в новое путешествие. Это новый захватывающий вызов, чтобы осуществить мечту. Смешанные эмоции, но в основном в моем сердце счастье. Это смелое решение, и оно многое говорит о твоем характере. Я искренне верю, что это решение принесет тебе только пользу. Я рада новому путешествию в нашей жизни. Пусть Бог повернется к тебе лицом. Я люблю тебя и горжусь тобой больше, чем когда-либо", - цитирует Шани Instagram фанатского движения Alatau Fans.

Ранее стало известно, что 24-летний защитник окажется в алматинском клубе на правах аренды. Игрок будет получать в составе "желто-черных" около 20 тысяч долларов в месяц. Его трансферная стоимость на Transfermarkt оценивается в 350 тысяч евро.

Отметим, что Арад обладает шикарной внешностью и нередко радует своих подписчиков в Instagram.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Израиль

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 21:30
КПЛ
Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер
Вчера , 19:56
КПЛ
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
Вчера , 15:33
КПЛ
"Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка "Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка
Вчера , 14:45
КПЛ
Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник
Вчера , 12:50
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о новом трансфере Клуб КПЛ объявил о новом трансфере
19 февраля, 19:01
КПЛ
"Тобол" завершил предсезонные сборы "Тобол" завершил предсезонные сборы
19 февраля, 16:41
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу бразильского футболиста Клуб КПЛ решил судьбу бразильского футболиста
19 февраля, 13:38
КПЛ
Успех "Мактаарала" и осечка "Атырау". Как прошли товарищеские матчи казахстанских клубов Успех "Мактаарала" и осечка "Атырау". Как прошли товарищеские матчи казахстанских клубов
18 февраля, 19:53
КПЛ
Гол Сейдахмета принес "Кайрату" победу во втором матче за день Гол Сейдахмета принес "Кайрату" победу во втором матче за день
18 февраля, 18:59
КПЛ
Исламхан и гроза Мбаппе. Представлена сборная казахстанских футболистов без клуба Исламхан и гроза Мбаппе. Представлена сборная казахстанских футболистов без клуба
18 февраля, 17:15
КПЛ
Матч призера КПЛ со "Спартаком" завершился разгромом Матч призера КПЛ со "Спартаком" завершился разгромом
18 февраля, 14:50
КПЛ
Гулжигит Алыкулов принес победу "Кайрату" Гулжигит Алыкулов принес победу "Кайрату"
18 февраля, 12:22
КПЛ
Бабаян высказался о разгроме над клубом РПЛ и необходимости новых игроков Бабаян высказался о разгроме над клубом РПЛ и необходимости новых игроков
18 февраля, 11:05
КПЛ
Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ
18 февраля, 10:44
КПЛ
В "Шахтере" приняли решение по боснийскому футболисту В "Шахтере" приняли решение по боснийскому футболисту
18 февраля, 09:08
КПЛ
"Больше о свадьбе думал, а насчет контракта клубы решали". Интервью с Алипом "Больше о свадьбе думал, а насчет контракта клубы решали". Интервью с Алипом
18 февраля, 08:38
КПЛ
Хорватский клуб объявил о переходе своего игрока в "Ордабасы" Хорватский клуб объявил о переходе своего игрока в "Ордабасы"
17 февраля, 22:00
КПЛ
Клуб КПЛ усилился бразильским футболистом Клуб КПЛ усилился бразильским футболистом
17 февраля, 21:12
КПЛ
Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ
17 февраля, 20:14
КПЛ
Объявлено о трансфере экс-вратаря молодежной сборной Казахстана Объявлено о трансфере экс-вратаря молодежной сборной Казахстана
17 февраля, 19:41
КПЛ
В "Кайрате" определились с легионером без единого матча за клуб В "Кайрате" определились с легионером без единого матча за клуб
17 февраля, 18:51
КПЛ
В клубе КПЛ решили судьбу экс-игрока молодежной сборной Казахстана В клубе КПЛ решили судьбу экс-игрока молодежной сборной Казахстана
17 февраля, 17:01
КПЛ
"Расстались с нами весьма обидно". Экс-лидер "Кайрата" - об уходе из клуба, жизни в Алматы, КПЛ и Алипе "Расстались с нами весьма обидно". Экс-лидер "Кайрата" - об уходе из клуба, жизни в Алматы, КПЛ и Алипе
17 февраля, 16:40
КПЛ
"Кайсар" выдал матч с 4 голами и не проиграл клубу РПЛ "Кайсар" выдал матч с 4 голами и не проиграл клубу РПЛ
17 февраля, 13:15
КПЛ
Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров
16 февраля, 23:04
КПЛ
"Тобол" может получить более двух миллиардов на сезон-2023 "Тобол" может получить более двух миллиардов на сезон-2023
16 февраля, 21:51
КПЛ
Выступающий в России бывший футболист сборной Казахстана может вернуться в КПЛ Выступающий в России бывший футболист сборной Казахстана может вернуться в КПЛ
16 февраля, 19:24
КПЛ
Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ
16 февраля, 15:30
КПЛ
В "Ордабасы" приехал вратарь из чемпионата Финляндии В "Ордабасы" приехал вратарь из чемпионата Финляндии
16 февраля, 14:29
КПЛ
Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus