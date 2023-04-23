"Счет нас не устроил". Кекер - о матче "Кайрат" - "Ордабасы" и состоянии Устименко

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о матче седьмого тура чемпионата Казахстана, который его команда сыграла вничью с "Ордабасы". Наставник алматинского клуба прокомментировал замену Данила Устименко, оценил потенциал Галымжана Кенжебека и остался неудовлетворен от итогового результата, сообщают Vesti.kz.

- Кирилл Сергеевич, ваш комментарий по игре.

- Счет 2:2 нас не устроил. На этом все.

- Какова степень повреждения Данила Устименко?

- Почувствовал недомогание. Но будем выяснять.

- По поводу Кенжебека. Он в какой-то степени напоминает Жоао Пауло?

- Он один из талантов нашей академии. Но ему очень, очень, очень много надо работать над собой. Есть вещи, особенно в фазе против мяча, которые тренерский штаб не устраивает. Он учиться быть профессиональным футболистом. Если не получится, то зачахнет, но он должен понимать, что работа над собой - это главное.

- Ткаченко "съел" Суюмбаева, вы довольны его игрой?

- Мы ставим молодых игроков, но у некоторых даже десяти матчей в КПЛ нет. Все хотят, чтобы сразу играл как Уокер, но чудес не бывает. Мы работаем, развиваемся.

- Ульянов часто высоко выходит, страхует защитников, но порой это выглядит авантюрно. Вы это поддерживаете?

- Это требования современного футбола. Когда нет мяча, мы 11 защитников, только тот же вратарь может играть руками. Но когда Нойер выходил, никто ведь не задает вопросы. Да, рискуем, но это наш стиль, мы хотим показывать современный футбол.

- Как вы оцените выход Артура Шушеначева?

- Он важный игрок для клуба. Надо посмотреть, проанализировать его данные. На данный момент я поблагодарил команду. Но по результату мы хотим большего.

Напомним, матч КПЛ прошел в Алматы и завершился со счетом 2:2. За "Кайрат" дубль оформил Жоао Пауло.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 3 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 4 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 5 Астана 6 4 0 2 8-8 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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