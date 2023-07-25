Сборники в "Астане", украинцы в "Ордабасы" и талант в "Атырау". Итоги летнего трансферного окна в КПЛ

Летнее трансферное окно в Казахстане официально закрылось, хотя некоторые лазейки для переходов еще остаются. Корреспондент Vesti.kz подвел предварительные итоги селекционной работы клубов и выделил наиболее примечательные сделки.

Гонка вооружений в "Астане" и "Ордабасы"

Главные претенденты на чемпионство в КПЛ активно поработали в летний период, но большинство новичков скорее обозначили амбиции клубов в еврокубках.

Так, "Астана" пополнила свою и без того внушительную часть казахстанского состава еще двумя статусными футболистами - Александром Марочкиным и Яном Вороговским. Кроме того, центр поля был усилен боснийским хавбеком Степаном Лончаром.

"Ордабасы" также подписал трех новичков, среди них опытные и еще недавно котируемые на уровне сборной Украины Артем Беседин и Евгений Макаренко.

Внутри рынка шымкентцы взяли Думана Нарзилдаева, который, вероятно, будет игроком ротации. В целом, у "Ордабасы" образовалось очень широкая кадровая обойма и особенно это касается атаки, где на одну позицию претендуют едва ли не по три игрока. При этом возникают слухи, что на юг Казахстана переедет еще один украинец - нынешний игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш.

Недооцененные трансферы

В клубах среднего звена и ниже - совсем другие возможности, но и там случаются интересные сделки. Аутсайдер сезона "Аксу" попытается спастись и в этом им может помочь хорошо известный нашему футболу хавбек Дэвид Мавутор. Ганец с таджикским паспортом был востребован во всех клубах КПЛ за которые выступал ранее. Но проблема в том, что Мавутор, судя по официальным данным, не играл на профессиональном уровне с прошлого года и сможет ли он вернуть былую форму - это большой вопрос.

Трансфер с пометкой "на перспективу" был реализован "Атырау". В последние годы "нефтяники" позитивно выделяется своей селекцией в КПЛ. Клуб находит действительно интересных игроков из неочевидных рынков. Сейчас "Атырау" взял из "Тараза" одного из главных молодых талантов по своему возрасту Ерсултана Калдыбекова. У 21-летнего хавбека отличная статистика в первой лиге этого сезона - 13 матчей, шесть голов и четыре ассиста.

Акцент на украинский рынок

В связи с тяжелой ситуацией в Украине многие местные футболисты перебираются в зарубежные чемпионаты, и сейчас в Казахстане уделяют большое вниманию игрокам из этой страны. На данный в КПЛ уже 12 украинских футболистов, и в большинстве случаев их квалификация не подвергается сомнению. Этим летом казахстанские клубы подписали четырех украинцев. Среди них упомянутые Беседин и Макаренко из "Ордабасы", Дмитрий Хлебас, последовавший в "Кызыл-Жар", и Евгений Шахов, подписанный "Тоболом". Показательно, что трое из них выступали за сборную Украины.

Это направление выглядит интересным с точки зрения цена-качество, плюс украинцы быстро адаптируются и, как правило, имеют за плечами очень сильную школу (многие из них выпускники академии "Шахтера" и киевского "Динамо").

Фото: ФК "Ордабасы"©, ФК "Атырау"©, ФК "Кызыл-Жар"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ