Сбалансированная тактика против агрессивного настроя. Станет ли новый тренер "Кайрата" копировать стиль Шпилевского?

Ближайший матч "Кайрата" против "Тараза" в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу станет серьезным экзаменом для нового наставника алматинского клуба Кирилла Кекера. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, в какой футбол могут играть "желто-черные" и почему исполняющему обязанности главного тренера не следует копировать стиль бывшего коуча кайратовцев Алексея Шпилевского.

Кекеру "повезло" дебютировать на тренерском мостике "Кайрата" в матче с весьма злым и мотивированным "Таразом", серия без побед которого составляет шесть матчей. Жамбыльцы потерпели четыре поражения подряд, присовокупив к этому две ничьи в последних турах.

Все это говорит о том, что "Кайрат" ожидает яростное сопротивление, много борьбы и Кекеру надо быть готовым к такому сценарию.

Мы уже писали о том, что исполняющий обязанности главного тренера алматинцев исповедует те же игровые формации, что и Шпилевский. Так было в первой лиге с "Кайрат-Жастар". Вероятно, что стиль игры с высоким прессингом и агрессивным футболом близок Кекеру. Тем более что вся игровая вертикаль алматинского клуба походила на стиль "Лейпцига", где работал Шпилевский.

В предыдущем сезоне эта модель игры вкупе с некоторыми посторонними факторами сделала "Кайрат" безоговорочным чемпионом Казахстана. А в текущем сезоне такой футбол пока не помогает алматинцам. Но кратковременные эмоциональные всплески, благодаря которым команда имела результат в отдельных матчах при Шпилевском, создали иллюзию эффективности такой модели игры.

Но, как мы видим, порой вертикальный футбол "Кайрата" вовсе не был откровением для соперников, сумевших найти противодействие данным методам. Энергозатратный футбол с высокой игрой защитников, частым прессингом противника, причем на чужой половине поля, и ослабление атаки под конец матча посредством некоторых замен стоили команде результата.

Агрессивный футбол, кстати, отчасти тоже оказал влияние на результат. Игроки, заряженные самим же Шпилевским на борьбу, иногда переусердствовали с жесткостью, что приводило к удалениям, не всегда, к слову, справедливым.

Суммируя это, напрашивается вывод, что Кекер, скорее всего, изберет другую, более сбалансированную тактику. Но не исключено, что "Тараз" сам может сыграть вторым номером. В первом круге такой расчет едва не принес победу жамбыльцам. Та встреча завершилась результативной ничьей - 2:2. Причем алматинцам удался камбэк со счета 0:2.

13 июня соперники проведут встречу в Таразе.

После 14 туров "Кайрат" занимает третье место, отставая на десять очков от "Астаны". "Тараз" расположился на седьмом месте. Турнирная таблица доступна по этой ссылке.

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