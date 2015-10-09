Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 22:40
 

Сатпаева включили в мировой топ вместе с игроками из АПЛ и звездой "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Сатпаева включили в мировой топ вместе с игроками из АПЛ и звездой "Реала" ©ФК "Кайрат"

Портал Transferroom представил рейтинг потенциала центральных нападающих в возрасте до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Портал Transferroom представил рейтинг потенциала центральных нападающих в возрасте до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев расположился на десятом месте. Возглавляет рейтинг греческий форвард английского "Брайтона" Харалампос Костулас.

Витор Роке из "Палмейраса" занимает второе место. Замыкает топ-3 рейтинга камерунец Кристиан Кофане из немецкого "Байера".

Форвард "Реала" бразилец Эндрик располагается на пятом месте.

  1. Харалампос Костулас (Греция, 18 лет), "Брайтон" — 91,3;
  2. Витор Роке (Бразилия, 20 лет), "Палмейрас" — 91,1;
  3. Кристиан Кофане (Камерун, 18 лет), "Байер" — 90,0;
  4. Кадер Мейте (Франция, 18 лет), "Ренн" — 89,8;
  5. Эндрик (Бразилия, 19 лет), "Реал" — 89,7;
  6. Кауа Элиас (Бразилия, 19 лет), "Шахтер Донецк" — 88,8;
  7. Стефанос Цимас (Греция, 19 лет), "Брайтон" — 88,8;
  8. Саму Агехова (Испания, 21 год), "Порту" — 88,7;
  9. Конрад Хардер (Норвегия, 20 лет), "Ред Булл Лейпциг" — 88,6;
  10. Дастан Сатпаев (Казахстан, 17 лет), "Кайрат" — 88,5.


Напомним, в феврале 2025 года "Челси" подписал Сатпаева за 4,3 миллиона евро. К лондонскому клубу талантливый футболист присоединится лишь в августе 2026-го — после достижения 18-летнего возраста.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 87 человек

Реклама

Живи спортом!