Сатпаева включили в мировой топ вместе с игроками из АПЛ и звездой "Реала"

Портал Transferroom представил рейтинг потенциала центральных нападающих в возрасте до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев расположился на десятом месте. Возглавляет рейтинг греческий форвард английского "Брайтона" Харалампос Костулас.

Витор Роке из "Палмейраса" занимает второе место. Замыкает топ-3 рейтинга камерунец Кристиан Кофане из немецкого "Байера".

Форвард "Реала" бразилец Эндрик располагается на пятом месте.

Харалампос Костулас (Греция, 18 лет), "Брайтон" — 91,3; Витор Роке (Бразилия, 20 лет), "Палмейрас" — 91,1; Кристиан Кофане (Камерун, 18 лет), "Байер" — 90,0; Кадер Мейте (Франция, 18 лет), "Ренн" — 89,8; Эндрик (Бразилия, 19 лет), "Реал" — 89,7; Кауа Элиас (Бразилия, 19 лет), "Шахтер Донецк" — 88,8; Стефанос Цимас (Греция, 19 лет), "Брайтон" — 88,8; Саму Агехова (Испания, 21 год), "Порту" — 88,7; Конрад Хардер (Норвегия, 20 лет), "Ред Булл Лейпциг" — 88,6; Дастан Сатпаев (Казахстан, 17 лет), "Кайрат" — 88,5.

Напомним, в феврале 2025 года "Челси" подписал Сатпаева за 4,3 миллиона евро. К лондонскому клубу талантливый футболист присоединится лишь в августе 2026-го — после достижения 18-летнего возраста.

