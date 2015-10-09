Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 18:26
 

Сатпаев в старте? "Кайрат" назвал состав на матч с "Пахтакором"

Сатпаев в старте? "Кайрат" назвал состав на матч с "Пахтакором"

"Кайрат" назвал стартовый состав на контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" в Турции, сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" назвал стартовый состав на контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" в Турции, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 7 февраля и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

В составе алматинцев с первых минут начнут игру: Анарбеков (в), Кургин, Африко, Мартынович (к), Широбоков, Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Жоржиньо, Себальос, Эдмилсон.

Отметим, что на поле впервые в форме алматинцев выйдут иностранные новички: бразильский защитник Лукас Африко, финский полузащитник Яакко Оксанен и аргентинский вингер Себастьян Себальос.

Нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева нет в заявке команды на этот матч. 


Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня 19:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
1:1
Пахтакор
Пахтакор
(Ташкент)
Кто победит в основное время?
Кайрат

82%

Ничья

7%

Пахтакор

11%

Проголосовало 90 человек

