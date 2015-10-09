Сатпаев в старте? "Кайрат" назвал состав на матч с "Пахтакором"

"Кайрат" назвал стартовый состав на контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" в Турции, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 7 февраля и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

В составе алматинцев с первых минут начнут игру: Анарбеков (в), Кургин, Африко, Мартынович (к), Широбоков, Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Жоржиньо, Себальос, Эдмилсон.

Отметим, что на поле впервые в форме алматинцев выйдут иностранные новички: бразильский защитник Лукас Африко, финский полузащитник Яакко Оксанен и аргентинский вингер Себастьян Себальос.

Нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева нет в заявке команды на этот матч.

