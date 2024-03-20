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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Самый злостный нарушитель ПДД назван в казахстанском футболе

Самый злостный нарушитель ПДД назван в казахстанском футболе
©instagram.com/jetisufk/Tengrinews.kz

Телеграм-канал "Дядя Ваня" узнал, автомобили каких футбольных клубов чемпионата Казахстана чаще других нарушают правила дорожного движения в стране, передают Vesti.kz.

"По информации Adata.kz, на сегодняшний день в числе нарушителей, не оплатившие штрафы за несоблюдение ПДД, числятся 7 клубов премьер-лиги РК. Самым злостным неплательщиком можно назвать ФК "Жетысу". За клубом числится аж 20 нарушений на общую сумму 115 572 тенге. Из них 6 – "прилетели" в КГКП "Футбольный клуб "Жетысу" ГУ "Управления физической культуры и спорта области Жетicу" в нынешнем году:
 
"Жетысу" - 115 572 тенге (20);
"Кайсар" - 78 835 тенге (5);
"Ордабасы" - 61 663 тенге (4);
"Шахтер" - 53 055 тенге (3);
"Туран" - 34 096 тенге (3);
"Кызылжар" - 19 690 тенге (2);
"Кайрат" - 9 189 тенге (1)", - пишет источник.

Напомним, "Жетысу" начал новый сезон в казахстанской премьер-лиге с поражения от "Астаны" (0:2). Следующую игру талдыкорганцы проведут на выезде с "Атырау" 30 марта.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Футбол Жетысу ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Шахтер ФК Туран ФК Кызыл-Жар СК Кайрат ФК

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