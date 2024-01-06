Самый юный дебютант "Астаны" возобновит карьеру через два года после просмотра в Европе

Бывший полузащитник "Астаны" Мади Жакипбаев намерен возобновить профессиональную карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 2021 году футболист покинул столичный клуб, за который выступал на протяжении пяти лет, а в январе 2022 года отправился на просмотр в литовский "Жальгирис". Многократных чемпионов этой страны тренирует казахстанец Владимир Чебурин, который доверил ему место на поле в контрольных матчах. Контракт с "Жальгирисом" Жакипбаев в итоге не подписал и приостановил карьеру. Теперь же 23-летний полузащитник намерен реанимировать карьеру, поэтому ведет переговоры с потенциальными работодателями.

Жакипбаев известен тем, что 12 марта 2016 года появился на поле в матче КПЛ в составе "Астаны", выйдя на замену в возрасте 15 лет, 11 месяцев и 21 день. Таким образом он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Этот рекорд не побит по сей день. Также выступал за карагандинский "Шахтер", различные юношеские и молодежную сборные Казахстана. В рамках первенств страны за вторую команду "Астаны" отличился 17 раз, а за молодежный состав "Шахтера" – дважды.