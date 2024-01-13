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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Самый титулованный футболист Казахстана получил новую должность в "Актобе"

Самый титулованный футболист Казахстана получил новую должность в "Актобе"
©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" сделал заявление о новой должности Юрия Логвиненко, сообщают Vesti.kz. Логвиненко является воспитанником "красно-белых". Ранее он занимал в клубе пост спортивного директора.

"Решением Совета директоров футбольного клуба "Актобе" Логвиненко Юрий Анатольевич назначен заместителем председателя правления ФК "Актобе".

Логвиненко теперь будет помогать главе правления Азамату Шайхы в развитии клуба", - отмечает пресс-служба "красно-белых".

Логвиненко является самым титулованным футболистом Казахстана. За 16 лет у него восемь золотых медалей чемпионата Казахстана (по четыре за "Актобе" и "Астану").

В его клубной карьере также были "Астана" и российский "Ротор". За сборную Казахстана провел 58 матчей и забил пять голов в период. В январе он объявил о завершении игровой карьеры.

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Метки:
Логвиненко Юрий Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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