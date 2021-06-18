"Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове

Назначение Григория Бабаяна на пост ассистента главного тренера ЦСКА на данный момент является самым обсуждаемым событием в казахстанском футболе. В интервью корреспонденту Vesti.kz специалист рассказал, какими будут его функции в новом клубе, как он расставался с "Тоболом" и мог ли воссоединиться со Станимиром Стойловым в "Нижнем Новгороде".

- Григорий Константинович, вы с Алексеем Березуцким будете совместно принимать решения или все-таки есть градация и у каждого разный уровень ответственности?

- Естественно, есть градация, я ассистент главного тренера. Все решения будет принимать исключительно главный тренер.

- Если говорить глобально, в будущем вы хотели бы построить карьеру в России именно в качестве главного тренера?

- В будущем - может быть. Но сейчас все мои мысли связаны с нынешней работой, хочу принести максимальную пользу ЦСКА в качестве помощника Алексея Березуцкого.

- Конечно же, всем казахстанским болельщикам интересно узнать, в каком сейчас состоянии Бахтиер Зайнутдинов? И можно ли сказать, что он был больше всех рад в команде вашему приходу?

- Бахтиер приступил к тренировкам в легком, втягивающем режиме. Рад ли он моему приходу? В первую очередь он был очень удивлен, а рад или нет - лучше спросить у него.

- Наверняка, ваше решение стало неожиданным, а может быть, даже шокирующим для игроков "Тобола". Что вы им сказали перед уходом в ЦСКА?

- Безусловно, для футболистов это стало неожиданностью. Самый сложный момент, когда после матча с "Астаной" я объявил им, что вылетаю на переговоры и, скорее всего, это была моя последняя игра на посту главного тренера "Тобола". Хочу еще раз сказать спасибо футболистам, тренерскому штабу, административному корпусу, работникам базы и всем, кто причастен к футбольному клубу "Тобол".

- До ЦСКА прошла информация, что вы могли воссоединиться со Станимиром Стойловым в "Нижнем Новгороде", был ли такой вариант на самом деле?

- Нет, никаких предложений, по крайней мере, мне не поступало. Это все было на уровне слухов, даже комментировать нечего.

Напомним, что Бабаян в разгар сезона покинул костанайский "Тобол", с которым вел чемпионскую гонку в КПЛ. В ЦСКА 41-летний специалист будет ассистентом у Алексея Березуцкого, который назначен исполняющим обязанности главного тренера. На данный момент московский клуб находится на сборах в Австрии, где ведет подготовку к будущему сезону.

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