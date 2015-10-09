КПЛ
Сегодня 17:16
 

Самый полезный трансфер КПЛ? Как игрок сборной Казахстана усилил "Елимай"

©ФК "Елимай"

Арсен Аширбек стал открытием прошлого сезона и даже добрался до основной обоймы сборной Казахстана. В этом году 22-летний игрок пошел на повышение и перебрался в "Елимай". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему эта одна из лучших сделок во всей лиге. 

На Аширбека претендовали многие клубы зимой, но "Елимай" сработал очень оперативно и профессионально. Это настоящая находка для Андрея Карповича. 

Молодой, прогрессивный казахстанский игрок, который может сыграть на нескольких позициях (в частности, закрыть оба фланга в обороне и опорную зону) и способный выполнять большой объем работы с неплохой интенсивностью. 


Это характеристики, которые едва ли не идеально подходят под требования Карповича. Аширбек сразу же застолбил за собой место в основе и сейчас выглядит как один из лучших латералей во всей казахстанской премьер-лиге.

Конечно же, Арсен приносит пользу и в атаку, куда регулярно подключается. Он уже в двух матчах непосредственно влиял на результат.

В матче с "Тоболом" он смело пошел в обыгрыш в штрафной и соперник неаккуратно сфолил на нем, как итог - пенальти, реализованный Романом Муртазаевым. 

В недавней игре против "Астаны" Арсен воспользовался медлительностью Абзала Бейсебекова и фактически обокрал его, что тоже привело к пенальти.

Когда-то Жозе Моуриньо сказал, что будь в его составе еще десять таких как же Сесар Аспиликуета, он бы выиграл Лигу чемпионов. Возможно, с такими как Аширбек "Елимай" вполне способен выиграть чемпионат Казахстана, тем более команда действительно находится в лидерах.

Пока, с точки зрения стабильности, влияния на результаты и общего уровня, Аширбек выглядит одним из лучших на своей позиции в КПЛ и в целом, одним из самых заметных казахстанских футболистов на данном отрезке сезона. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

