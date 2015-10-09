Самый полезный трансфер КПЛ? Как игрок сборной Казахстана усилил "Елимай"

Арсен Аширбек стал открытием прошлого сезона и даже добрался до основной обоймы сборной Казахстана. В этом году 22-летний игрок пошел на повышение и перебрался в "Елимай". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему эта одна из лучших сделок во всей лиге.

На Аширбека претендовали многие клубы зимой, но "Елимай" сработал очень оперативно и профессионально. Это настоящая находка для Андрея Карповича.

Молодой, прогрессивный казахстанский игрок, который может сыграть на нескольких позициях (в частности, закрыть оба фланга в обороне и опорную зону) и способный выполнять большой объем работы с неплохой интенсивностью.

Это характеристики, которые едва ли не идеально подходят под требования Карповича. Аширбек сразу же застолбил за собой место в основе и сейчас выглядит как один из лучших латералей во всей казахстанской премьер-лиге.

Конечно же, Арсен приносит пользу и в атаку, куда регулярно подключается. Он уже в двух матчах непосредственно влиял на результат.

В матче с "Тоболом" он смело пошел в обыгрыш в штрафной и соперник неаккуратно сфолил на нем, как итог - пенальти, реализованный Романом Муртазаевым.

В недавней игре против "Астаны" Арсен воспользовался медлительностью Абзала Бейсебекова и фактически обокрал его, что тоже привело к пенальти.

Когда-то Жозе Моуриньо сказал, что будь в его составе еще десять таких как же Сесар Аспиликуета, он бы выиграл Лигу чемпионов. Возможно, с такими как Аширбек "Елимай" вполне способен выиграть чемпионат Казахстана, тем более команда действительно находится в лидерах.

Пока, с точки зрения стабильности, влияния на результаты и общего уровня, Аширбек выглядит одним из лучших на своей позиции в КПЛ и в целом, одним из самых заметных казахстанских футболистов на данном отрезке сезона.

