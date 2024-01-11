Самородову готовы увеличить зарплату в 5 раз, а тренеры сидят без денег - источник

Стало известно о текущем положении дел в футбольном клубе "Актобе", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, "Актобе" ждет новая эра под руководством россиянина Дмитрия Парфенова. Скоро будут прибывать в расположение команды новички. Даже сегодня такие есть: Шацкий, Каиров, Ширяев на просмотре. Команда проживает в одном из самых лучших и дорогих отелей Белека - Titanic Deluxe. А ради сохранения Самородова ему готовы увеличить зарплату в 5 раз.

При этом отмечается, что пока у основы все интересно и богато, тренеры футбольного центра сидят без денег. Им не выплатили зарплату за декабрь и Новый год они встречали с пустыми карманами.

Напомним, что "Актобе" на третьем месте завершил сезон 2023 года. Предыдущий наставник "красно-белых" Андрей Карпович возглавил "Елимай", который стал победителем первой лиги и этим самым завоевал путевку в премьер-лигу.