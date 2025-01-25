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Самородов сыграет против казахстанского клуба

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Самородов сыграет против казахстанского клуба ©ФК "Ахмат"

ФК "Ахмат" в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов сыграет на сборах в Турции против команды КПЛ, сообщают Vesti.kz

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ФК "Ахмат" в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов сыграет на сборах в Турции против команды КПЛ, сообщают Vesti.kz

Вторые подготовительные сборы "Ахмата" в Белеке начнутся 27 января и продлятся до 10 февраля. За это время грозненцы проведут пять контрольных матчей. 

Соперниками подопечных Сергея Ташуева станут болгарский клуб "Септември", сербская команда "Графичар", казахстанский "Кызылжар", российские клубы "Енисей" (Красноярск) и "Арсенал" (Тула).

Отметим, что в первой части сезона Самородов провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Самородов Максим Кызыл-Жар СК КПЛ Ахмат ФК Футбол

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