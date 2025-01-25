Самородов сыграет против казахстанского клуба

ФК "Ахмат" в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов сыграет на сборах в Турции против команды КПЛ, сообщают Vesti.kz.

Вторые подготовительные сборы "Ахмата" в Белеке начнутся 27 января и продлятся до 10 февраля. За это время грозненцы проведут пять контрольных матчей.

Соперниками подопечных Сергея Ташуева станут болгарский клуб "Септември", сербская команда "Графичар", казахстанский "Кызылжар", российские клубы "Енисей" (Красноярск) и "Арсенал" (Тула).

Отметим, что в первой части сезона Самородов провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".