Самородов оценил шансы "Актобе" на чемпионство
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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о шансах "Актобе" на завоевание чемпионского титула, передают Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о шансах "Актобе" на завоевание чемпионского титула, передают Vesti.kz.
Воспитанник "красно-белых" покинул родной клуб этим летом и перебрался в "Ахмат".
"Повлияет ли мой уход и Оразова на шансы "Актобе"? Не знаю. Наверное, не повлияет. Пацаны там играют не хуже нас. Смотрел последние игры — очень здорово выглядели. В Атырау поле помешало. Некоторые легионеры, наверное, впервые в жизни играли на таком поле. Им было очень тяжело. Что касается матча с "Кайсаром", то просто не хватило реализации.
Но думаю, что все-таки наш уход не повлияет на чемпионские шансы "Актобе". Команда хуже не стала. А возможно, стала даже лучше (смеется)", - сказал Максим в интервью Olimpbet Arena.
Напомним, что "Актобе" на данный момент провел 16 матчей в КПЛ, набрав 30 очков. Команда Парфенова занимает второе место в чемпионате Казахстана.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|17
|7
|7
|3
|27-21
|28
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Атырау
|15
|5
|7
|3
|15-10
|22
|7
|Кайсар
|16
|5
|7
|4
|16-18
|22
|8
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|9
|Жетысу
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|10
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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