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Самородов оценил шансы "Актобе" на чемпионство

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Самородов оценил шансы "Актобе" на чемпионство ©ФК "Актобе"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о шансах "Актобе" на завоевание чемпионского титула, передают Vesti.kz

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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о шансах "Актобе" на завоевание чемпионского титула, передают Vesti.kz

Воспитанник "красно-белых" покинул родной клуб этим летом и перебрался в "Ахмат". 

"Повлияет ли мой уход и Оразова на шансы "Актобе"? Не знаю. Наверное, не повлияет. Пацаны там играют не хуже нас. Смотрел последние игры — очень здорово выглядели. В Атырау поле помешало. Некоторые легионеры, наверное, впервые в жизни играли на таком поле. Им было очень тяжело. Что касается матча с "Кайсаром", то просто не хватило реализации. 

Но думаю, что все-таки наш уход не повлияет на чемпионские шансы "Актобе". Команда хуже не стала. А возможно, стала даже лучше (смеется)", - сказал Максим в интервью Olimpbet Arena. 

Напомним, что "Актобе" на данный момент провел 16 матчей в КПЛ, набрав 30 очков. Команда Парфенова занимает второе место в чемпионате Казахстана. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Актобе ФК КПЛ Самородов Максим

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