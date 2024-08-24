Самородов оценил шансы "Актобе" на чемпионство

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о шансах "Актобе" на завоевание чемпионского титула, передают Vesti.kz.

Воспитанник "красно-белых" покинул родной клуб этим летом и перебрался в "Ахмат".

"Повлияет ли мой уход и Оразова на шансы "Актобе"? Не знаю. Наверное, не повлияет. Пацаны там играют не хуже нас. Смотрел последние игры — очень здорово выглядели. В Атырау поле помешало. Некоторые легионеры, наверное, впервые в жизни играли на таком поле. Им было очень тяжело. Что касается матча с "Кайсаром", то просто не хватило реализации.

Но думаю, что все-таки наш уход не повлияет на чемпионские шансы "Актобе". Команда хуже не стала. А возможно, стала даже лучше (смеется)", - сказал Максим в интервью Olimpbet Arena.