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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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РПЛ или Европа? Один из лидеров "Астаны" близок к уходу из клуба

РПЛ или Европа? Один из лидеров "Астаны" близок к уходу из клуба
©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Макс Эбонг на протяжении нескольких сезонов являлся одним из главных активов клуба, но сейчас как никогда вероятен его уход. Корреспондент Vesti.kz - о карьерном пути игрока в столичной команде и его востребованности. 

В 2020 году Эбонг переходил в статусе одного из самых перспективных игроков Беларуси и, пожалуй, эта сделка одно из редких светлых пятен в период работы Пола Эшуорта в столичном клубе. Эбонг подписал длительный контракт на четыре сезона и получается, что как минимум он отработает его до конца. Это крайне нетипичная история для казахстанского футбола, особенно в контексте иностранцев. Но, во-первых Макс был защищен контрактом (к слову, по личным условиям он почти всегда входил в топ самых высокооплачиваемых в "Астане"), а во-вторых, хавбек не падал ниже определенной планки и был достаточно стабилен, учитывая его возраст. 

Самый яркий сезон у белорусского полузащитника получился при Андрее Тихонове в 2021 году. Макс оформил десять результативных действий (5 голов, 5 ассистов) в 20 матчах КПЛ. Именно после того сезона Эбонг мог уйти из "Астаны", но имея действующий контракт он в итоге остался. 

Надо сказать, что к Эбонгу на протяжении всего периода в Казахстане был перманентный интерес из России. Молодой, универсальный, объемный хавбек, к тому же без статуса легионера - это привлекало клубы РПЛ, но, вероятно, платить за трансфер серьезные деньги никто не был готов. 

В этом году Макс оказался не столь продуктивен с точки зрения результативности в "Астане", но его роль осталась важной. Григорий Бабаян котирует хавбека и не подвергает сомнениям его качества. При этом, Эбонг ударно проводит отбор ЧЕ-2024 за сборную Беларуси. В семи матчах у него три гола, в частности он поразил ворота таких сборных, как Израиль, Косово и Швейцария. 

Классная игра полузащитника на международном уровне и завершение срока контракта с "Астаной" - это два основных фактора для предполагаемого трансфера игрока. Скорее всего, Макс и сам хочет сделать новый шаг в карьере и возможно, он даже чуть пересидел в "Астане". 

Самое предполагаемый сценарий - отъезд хавбека в один из клубов РПЛ. Но наверняка будет также интерес из других чемпионатов, включая такие страны как Турция и Греция. 

Для "Астаны" это безусловно потеря. С одной стороны, клуб мог продать Эбонга раньше, но с другой - найти столь же квалифицированного молодого игрока было бы тяжело. Поэтому четыре сезона Эбонга в "Астане" - это достаточно неплохая отдача в итоговом расчете. 

Фото: abff.by©, ФК "Астана"©

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Астана ФК КПЛ Беларусь

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