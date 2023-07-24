Российский футболист покинул "Тобол"

"Тобол" в летнее трансферное окно расстался с российским вратарем Тимуром Акмурзиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний голкипер потерял место в основном составе костанайского клуба и в итоге покинул "Тобол". Акмурзин не сыграл ни в одном из официальных матчей клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент основным вратарем "Тобола" является другой россиянин Иван Коновалов, а роль его сменщика выполняет казахстанец Султан Бусурманов.

Акмурзин ранее выступал на родине за "Рубин", "Уфу" и "Спартак".

Напомним, что летом "Тобол" также покинули Александр Марочкин, Асмир Сульич и Игорь Сергеев.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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