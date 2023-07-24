Российский футболист покинул "Тобол"

"Тобол" в летнее трансферное окно расстался с российским вратарем Тимуром Акмурзиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний голкипер потерял место в основном составе костанайского клуба и в итоге покинул "Тобол". Акмурзин не сыграл ни в одном из официальных матчей клуба в нынешнем сезоне.
На данный момент основным вратарем "Тобола" является другой россиянин Иван Коновалов, а роль его сменщика выполняет казахстанец Султан Бусурманов.
Акмурзин ранее выступал на родине за "Рубин", "Уфу" и "Спартак".
Напомним, что летом "Тобол" также покинули Александр Марочкин, Асмир Сульич и Игорь Сергеев.
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