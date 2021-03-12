Россияне, сербы и украинцы в топе. Футболисты из каких стран будут играть в КПЛ-2021

Димаш Тулегенов

В новом сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана примут участие 14 клубов. Увеличилось количество не только команд и игроков, но и, следовательно, футболистов из ближнего и дальнего зарубежья. Корреспондент Vesti.kz привел статистику по приезжим игрокам, заострив внимание на актуальных составах команд - участниц КПЛ.

В предстоящем чемпионате примут участие больше 220 казахстанских футболистов (все те, кто войдет в заявку). Если не брать в расчет местных исполнителей, то самый длинный список игроков будет у россиян - 22. Прямо сейчас футболистов из России нет лишь в составах четырех команд - "Кайрата", "Тараза", "Тобола" и "Атырау". Наибольшее количество россиян могут выступить за "Акжайык" - шестеро.

На втором месте идут сербы, которых в КПЛ-2021 на данный момент 14. Наибольшее число футболистов из Сербии имеют шансы сыграть в составе "Каспия". В актауском клубе их трое.

Еще одна страна, чьих граждан в КПЛ больше десяти, - Украина. Сразу 11 футболистов с украинским паспортом могут сыграть на казахстанских полях. Четверо из них будут защищать цвета "Акжайыка".

Можно отметить по восемь футболистов из Армении и Беларуси. В "Астане" и "Атырау" будут играть по два игрока из Армении, а вот спортсмены из Беларуси выступят в разных клубах.

По шесть легионеров будет из Бразилии и Нигерии (если, опять-таки, клубы не заявят кого-то еще). Два нигерийца собираются играть за "Жетысу", а три бразильца, половина от общего числа, - за "Атырау".

Прямо сейчас можно насчитать по четыре игрока из Франции, Грузии, Хорватии и Черногории. По три футболиста - из Португалии, Боснии и Герцеговины и Узбекистана.

Что касается африканского континента, то суммарное количество игроков будет равно пятнадцати. Шестеро из Нигерии, по два - из Сенегала и Кот-д'Ивуара, по одному - из Ганы, Мали, ЮАР, Гвинеи и Гвинеи-Бисау.

Еще по два представителя будут из Румынии, Кыргызстана, Аргентины, Польши и Северной Македонии. По одному - из Чехии, Германии, Эстонии, Литвы, Туркмении, Бельгии и Гаити.

В общей сложности по состоянию на 12 марта в новом сезоне чемпионата Казахстана могут сыграть футболисты из 34 стран мира.

Напомним, что новый сезон КПЛ-2021 стартует в субботу, 13 марта.

Фото: ФК "Акжайык" (1,3), ФК "Каспий" (2), ФК "Астана" (4), ФК "Атырау" (5), ФК "Тобол" (6), ФК "Кайрат" (7,8)©

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