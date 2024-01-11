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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Революция в футболе! Президент КФФ сделал заявление по отмене лимита на легионеров

Революция в футболе! Президент КФФ сделал заявление по отмене лимита на легионеров
©КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов прокомментировал решение по отмене лимита на легионеров, сообщают Vesti.kz.

Теперь клубам будет разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч. До этого разрешалось семь иностранных игроков на поле. В то же время в заявках команд из 25 человек должны присутствовать 13 воспитанников казахстанского футбола.

"В течение последних 15 лет в Казахстане проводились различные эксперименты с лимитами по легионерам, но, к сожалению, они не привели к ожидаемым результатам. Мы на протяжении последних двух лет изучали ситуацию, анализировали и приняли решение установить требование. 

Если лимит до сегодняшнего дня был 7 легионеров, то теперь эти ограничения снимаются. Но в заявке из 25 футболистов 13 должны занять воспитанники казахстанского футбола. Что это даст? Первое, мы создадим условия для живой конкуренции, которые станут основными аспектами развития футбола. Второе, это оградит профессиональные футбольные клубы от теневых схем, нечистых на руку агентов и от недобросовестных футбольных функционеров. Тем самым мы создадим систему рыночной оплаты труда, что исключит искусственное завышения зарплат. Третье, высокий уровень конкуренции на поле обеспечит повышение качества игры и увеличения интереса к футболу. Это в свою очередь приведет к увеличению посещаемости стадионов. И повысит потребность строительства современных стадионов.

Таким образом, улучшая зрелищность чемпионата, мы вызовем интерес у инвесторов. И только тогда состоится переход от госфинансирования к частному. На самом деле, мы создаем бизнес индустрию в футболе. В этих условиях каждый клуб будет продуманно подходить к формированию состава команды. И многие клубы это подтолкнет к воспитанию своих футболистов. Эти изменения в правилах направлены на то, чтобы клубы начали активнее инвестировать в детско-юношеский футбол и развивать своих воспитанников. Что в целом даст клубам возможность дополнительно зарабатывать на их трансферах. Решая эти задачи, мы повысим качества игры Национальной сборной. Тем более позиция федерация такова – мы не будем использовать стратегию натурализации для формирования национальной сборной, - сказал Барменкулов.

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Метки:
Футбол КПЛ

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