Ресурсы "Астаны" и перестройка в "Кайрате". Кто будет в гонке за титул КПЛ?

На этой неделе пройдет рестарт чемпионата Казахстана, в котором лишь набирает обороты борьба за золотые медали. Корреспондент Vesti.kz проанализировал шансы команд из верхней части таблицы и назвал основного фаворита.

"Астана"

С точки зрения качества и широты состава "Астана" выглядит главным претендентом на титул. Но есть сложности как в игровом, так и коллективном смысле. При Срджане Благоевиче предсказуемо появился более атакующий, комбинационный стиль, но с соперниками, использующими низкие блоки обороны, им по-прежнему не так просто (пример тому - матчи с "Акжайыком" и "Аксу").

Кроме того, существует актуальный вопрос по казахстанским игрокам. Клубу надо что-то решать с Исламбеком Куатом, поскольку не может один из капитанов сборной Казахстана играть в первой лиге. Также теперь Благоевичу стоит подумать над статусом Абата Аймбетова после его вдохновенного отрезка за сборную. Если форвард забивает три мяча в четырех непростых международных матчах и при этом не результативен в клубе, значит, тренерскому штабу "Астаны" необходимо обратить на это внимание.

"Тобол"

Как правило, после чемпионского сезона защитить титул крайне сложно, и способны на это лишь клубы с крепким фундаментом. Но про нынешний "Тобол" сейчас такого не скажешь, хотя бы потому, что уже произошла смена главного тренера и все чаще говорят о возможном уходе одного из лидеров - Серикжана Мужикова.

Собственно, и выбор нового тренера со стороны "Тобола" выглядит как минимум спорным. Бэкграунд Милана Милановича нельзя назвать впечатляющим. Несмотря на то, что пока состав костанайцев вполне конкурентоспособный, вновь стать первыми в КПЛ им будет тяжело.

"Актобе"

Скрытым фаворитом лиги теперь является "Актобе". Клуб собрал очень боеспособную команду, где есть необходимый баланс из опытных игроков-победителей, качественных легионеров и амбициозных молодых талантов. Теперь к ним присоединился еще и один из самых стремительно прогрессирующих тренеров страны - Андрей Карпович. Если он объединит команду, то минимум в тройке "Актобе" должен быть, а при благоприятных обстоятельствах "красно-белые" способны побороться за титул. Один из факторов, который идет на пользу "Актобе", - отсутствие еврокубков. Команда может полностью сосредоточиться на чемпионате.

"Кайрат"

На данный момент в отношении "Кайрата" как никогда много неопределенности. Каким будет второй заход Кирилла Кекера на пост главного тренера? Кто еще уйдет из лидеров вслед за Яцеком Гуральски? Каким будет финансовое положение клуба? Все это крайне важные факторы, которые могут сказаться на турнирном положении клуба.

Чемпионство "Кайрата" сейчас выглядит как чудо, но все же полностью исключать подобный сценарий нельзя. Ведь если в команде остаются нынешние легионеры (а они объективно одни из сильнейших во всей лиге), то при точечной работе Кекера и уже не столь серьезном давлении общественности алматинцы способны на сюрприз. Но все же сейчас их шансы на титул оцениваются как минимальные.

"Каспий", "Атырау", "Тараз"

Три главных открытия сезона на сегодня пока не убеждают в том, что способны пройти дистанцию на столь же стабильном и высоком уровне. В "Таразе" периодически продолжаются финансовые синусоиды, в связи с чем лидеры задумываются об уходе.

"Каспий" при нынешнем стиле игры очень уязвим в больших и ответственных матчах. Опять же, у Николая Костова нет разнообразия состава, да и нынешний основной подбор игроков не убеждает в том, что они реально способны бороться за титул.

У "Атырау" проглядываются все сильные стороны, которые были у "Шахтера" в 2020 году при том же Константине Горовенко. Очень эффективны на стандартах и контратаках, плюс поймал кураж хорватский форвард Андрия Филиппович. И все-таки кадровых ресурсов у "Атырау" недостаточно.

Суммируя все, три перечисленных коллектива едва ли готовы к настоящей гонке за титул, более реальная и выполнимая задача для них - место в еврокубках.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22 2 Астана 12 6 3 3 23-12 21 3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21 4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19 5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18 6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17 7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16 8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16 9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14 10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13 11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12 12 Туран 10 2 5 3 6-9 11 13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11 14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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