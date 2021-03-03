Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021

"Астана" может выиграть шестой трофей - "Тобол" первый.

Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021
Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

"Кайрат" утратил возможность сравняться с "Актобе" и приблизиться к "Астане" по числу побед в Суперкубке Казахстана, а "Тобол" имеет шанс впервые в своей истории завоевать данный трофей. Некоторые итоги полуфиналов турнира - в материале Vesti.kz.

"Астана" после победы над "Шахтером" является самой результативной командой в истории Суперкубков Казахстана. Столичный клуб, пять раз завоевывавший трофей, суммарно забил 12 мячей. У "Актобе" и "Кайрата" по пять голов и четыре у "Тобола".

К слову, "Астана" взяла реванш у "Шахтера" за поражение в Суперкубке-2013. Тогда "горняки" выиграли 3:2. В финале столичный клуб встретится с "Тоболом". Это будет второй матч соперников в рамках Суперкубка Казахстана. В 2011 году "Астана" выиграла 2:1.

Между тем, встреча "Кайрата" и "Тобола", завершивших основное время ничьей 3:3, побила рекорд Суперкубка Казахстана по числу голов в одном матче. Предыдущий был установлен во встрече 2013 года "Шахтер" - "Астана". Напомним, тогда было забито пять мячей, а "горняки" победили со счетом 3:2.

Самой невезучей командой в серии пенальти в рамках Суперкубка Казахстана является "Кайрат". Поражение от "Тобола" - второе в истории клуба в этом турнире. Первый раз в серии одиннадцатиметровых алматинцы проиграли "Астане" в 2015 году. Любопытно, что в 2016 "Кайрат" выиграл по пенальти у столичного клуба.

Что касается бомбардиров турнира, то самым результативным на данный момент является Сергей Струков, забивший три гола за "Актобе" в розыгрышах 2008 и 2009 годов. Из действующих участников турнира ближе всего к нему по этим показателям Марин Томасов. На счету лидера "Астаны" два мяча. Оба раза он отличился в матче 2018 года против "Кайрата" (3:0). Также по два гола у экс-игроков "Астаны" Жуниора Кабананги и Игоря Бугаева.

В случае успеха в финальном матче "Астана" завоюет шестой трофей. Столичный клуб сейчас - самый титулованный клуб Суперкубка Казахстана. На втором месте "Актобе", у которого три победы. "Кайрат", проиграв в полуфинале, упустил возможность догнать "красно-белых" и приблизиться к "Астане". Что касается "Тобола", то костанайцы могут стать седьмым триумфатором в истории турнира. Ранее, помимо "Астаны", "Актобе" и "Кайрата", Суперкубок Казахстана выигрывали "Елимай", "Ордабасы" и "Шахтер".

Напомним, в матче за третье место, который будет сыгран пятого марта, сыграют "Кайрат" и "Шахтер". А в финале сойдутся "Астана" и "Тобол". Решающий матч пройдет на стадионе "Туркестан Арена" шестого марта.

Фото: ПФЛК© (1, 2); ФК "Астана"© (3)

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Шахтер ФК Актобе ФК Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Спартак Семей Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:58
Футбол

Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021
Вчера
23:10
Футбол

"Ошибки в обороне не умаляют атакующих действий". Масудов оценил игру "Тобола" и "Кайрата" в Суперкубке Казахстана
Вчера
20:51
Футбол

Вернулся после тяжелейшей травмы и стал только сильнее. Чем известен воспитанник "Астаны", призванный заменить Шомко
Вчера
19:43
Футбол

"После 30-й минуты на поле был только "Кайрат". Шпилевский - о поражении от "Тобола" в Суперкубке и готовности к сезону
Вчера
19:08
Футбол

"Два дня не могли попасть в Нур-Султан". Капитан "Шахтера" - о поражении "Астаны" в Суперкубке и травме
Вчера
18:58
Футбол

"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"
Вчера
18:35
Футбол

Бабаян разобрал победу "Тобола" над "Кайратом" и высказался о предстоящем финале Суперкубка с "Астаной"
Вчера
17:05
Футбол

"Кайрат" проиграл "Тоболу" в серии пенальти и остался без финала Суперкубка Казахстана
Вчера
16:26
Футбол

Урок от соперника, борьба с Томасовым и дежавю с Вичюсом. Как новичок "Шахтера" показал себя в матче с "Астаной"
Вчера
14:13
Футбол

"Тобол" и "Кайрат" назвали составы на второй полуфинал Суперкубка страны
Вчера
11:14
Футбол

Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера
Вчера
10:21
Футбол

"Они просто не понимают футбол". Барсегян - о матче с "Шахтером", критике "Астаны" и конкуренции с Муртазаевым
Вчера
09:00
Футбол

Прямая трансляция второго полуфинала "Тобол" - "Кайрат" в Суперкубке Казахстана
Вчера
08:22
Футбол

"Кайсар" объявил о трансфере экс-вратаря российской "молодежки" и кандидата в сборную Казахстана
Вчера
07:12
Футбол

Тренер "Шахтера" нашел объяснение поражению от "Астаны" в Суперкубке Казахстана
2 марта
21:30
Футбол

"Астана" заслуженно победила". Вратарь многих клубов КПЛ оценил итог первого полуфинала Суперкубка Казахстана
2 марта
20:21
Футбол

"Нет большой разницы, с кем играть в финале". Тихонов прокомментировал победу "Астаны" в матче Суперкубка
2 марта
20:07
Футбол

"Конкуренция с "Кайратом"? А что, у них там какие-то звезды?". Новичок "Астаны" - об уровне КПЛ и борьбе за титул
2 марта
19:45
Футбол

Сверхкомплект центральных нападающих и нехватка правого вингера. Зачем "Кайрату" экс-форвард "Легии"?
2 марта
18:39
Футбол

Пять голов за четыре года и неподходящий стиль, или почему "Астане" не стоит рассматривать Траоре в качестве усиления
2 марта
16:51
Футбол

"Астана" победила "Шахтер" и вышла в финал Суперкубка Казахстана
2 марта
15:24
Футбол

Побеждал "Ливерпуль", выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке "Тобола"
2 марта
14:42
Футбол

"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
2 марта
14:14
Футбол

"Кайсар" объявил о подписании нападающего сборной Литвы
2 марта
13:50
Футбол

"Он самый быстрый игрок КПЛ!". Селюк - о новичке "Шахтера" и пари с "Кайратом"
2 марта
13:03
Футбол

"Казахстан и "Астана" стали для меня родными". Эрич подвел итог карьеры в клубе и обратился к болельщикам
2 марта
12:35
Футбол

"Шахтер" перед матчем с "Астаной" усилился футболистом из РПЛ с опытом игры в Европе
2 марта
12:09
Футбол

Сберегли лидеров, вернули Ерланова и доверились Смакову. "Ордабасы": превью к сезону
2 марта
11:26
Футбол

"Астана" объявила об уходе Эрича и вывела из обращения его номер
2 марта
10:00
Футбол

Новички из Беларуси, прощание с Младеновым и камбэк Байжанова. "Кайсар": превью к сезону
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика