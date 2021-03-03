Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021

"Кайрат" утратил возможность сравняться с "Актобе" и приблизиться к "Астане" по числу побед в Суперкубке Казахстана, а "Тобол" имеет шанс впервые в своей истории завоевать данный трофей. Некоторые итоги полуфиналов турнира - в материале Vesti.kz.

"Астана" после победы над "Шахтером" является самой результативной командой в истории Суперкубков Казахстана. Столичный клуб, пять раз завоевывавший трофей, суммарно забил 12 мячей. У "Актобе" и "Кайрата" по пять голов и четыре у "Тобола".

К слову, "Астана" взяла реванш у "Шахтера" за поражение в Суперкубке-2013. Тогда "горняки" выиграли 3:2. В финале столичный клуб встретится с "Тоболом". Это будет второй матч соперников в рамках Суперкубка Казахстана. В 2011 году "Астана" выиграла 2:1.

Между тем, встреча "Кайрата" и "Тобола", завершивших основное время ничьей 3:3, побила рекорд Суперкубка Казахстана по числу голов в одном матче. Предыдущий был установлен во встрече 2013 года "Шахтер" - "Астана". Напомним, тогда было забито пять мячей, а "горняки" победили со счетом 3:2.

Самой невезучей командой в серии пенальти в рамках Суперкубка Казахстана является "Кайрат". Поражение от "Тобола" - второе в истории клуба в этом турнире. Первый раз в серии одиннадцатиметровых алматинцы проиграли "Астане" в 2015 году. Любопытно, что в 2016 "Кайрат" выиграл по пенальти у столичного клуба.

Что касается бомбардиров турнира, то самым результативным на данный момент является Сергей Струков, забивший три гола за "Актобе" в розыгрышах 2008 и 2009 годов. Из действующих участников турнира ближе всего к нему по этим показателям Марин Томасов. На счету лидера "Астаны" два мяча. Оба раза он отличился в матче 2018 года против "Кайрата" (3:0). Также по два гола у экс-игроков "Астаны" Жуниора Кабананги и Игоря Бугаева.

В случае успеха в финальном матче "Астана" завоюет шестой трофей. Столичный клуб сейчас - самый титулованный клуб Суперкубка Казахстана. На втором месте "Актобе", у которого три победы. "Кайрат", проиграв в полуфинале, упустил возможность догнать "красно-белых" и приблизиться к "Астане". Что касается "Тобола", то костанайцы могут стать седьмым триумфатором в истории турнира. Ранее, помимо "Астаны", "Актобе" и "Кайрата", Суперкубок Казахстана выигрывали "Елимай", "Ордабасы" и "Шахтер".

Напомним, в матче за третье место, который будет сыгран пятого марта, сыграют "Кайрат" и "Шахтер". А в финале сойдутся "Астана" и "Тобол". Решающий матч пройдет на стадионе "Туркестан Арена" шестого марта.

Фото: ПФЛК© (1, 2); ФК "Астана"© (3)

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