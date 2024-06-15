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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Разгромом завершился матч "Шахтер" - "Атырау" в КПЛ

Разгромом завершился матч "Шахтер" - "Атырау" в КПЛ
©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер" и "Атырау" сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Первый мяч на 24-й минуте забил португальский форвард "нефтяников" Педро Эуженио.

В дебюте второго тайма Наурызбек Жагоров (47 минута) удвоил преимущество гостей. А финальную точку на 81-й минуте поставил Игорь Стасевич.

Таким образом, "Атырау" набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У "Шахтера" семь баллов и предпоследняя 12-я строчка в таблице КПЛ.

В следующем туре 23 июня "Атырау" примет на своем поле "Тобол", а "Шахтер" в этот день сыграет на выезде с "Актобе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Шахтер ФК Атырау ФК Футбол КПЛ

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