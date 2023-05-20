Разгромом завершился матч "Жетысу" и "Атырау" в чемпионате

"Жетысу" потерпел крупное поражение в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу. Семиреченцы на своем поле уступили "Атырау" (0:3), сообщают Vesti.kz.

В составе гостей голы забивали Евгений Козлов (5-я минута), Нсунгуси Эффионг (24-я) и Игорь Стасевич (58-я).

После этой игры атыраусцы с 17 очками расположились на промежуточном шестом месте, а талдыкорганцы, имея в своем активе 10 очков, находятся на 11-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, 27 мая, "Жетысу" на выезде встретится с "Аксу", а на следующий день "Атырау" на своем поле примет "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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