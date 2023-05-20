Разгромом завершился матч "Жетысу" и "Атырау" в чемпионате

"Жетысу" потерпел крупное поражение в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу. Семиреченцы на своем поле уступили "Атырау" (0:3), сообщают Vesti.kz.
В составе гостей голы забивали Евгений Козлов (5-я минута), Нсунгуси Эффионг (24-я) и Игорь Стасевич (58-я).
После этой игры атыраусцы с 17 очками расположились на промежуточном шестом месте, а талдыкорганцы, имея в своем активе 10 очков, находятся на 11-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре, 27 мая, "Жетысу" на выезде встретится с "Аксу", а на следующий день "Атырау" на своем поле примет "Астану".
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