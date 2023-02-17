"Расстались с нами весьма обидно". Экс-лидер "Кайрата" - об уходе из клуба, жизни в Алматы, КПЛ и Алипе

Бывший футболист "Кайрата" Раде Дугалич рассказал Metaratings.ru о причинах ухода из алматинского клуба, а также о жизни в Алматы, конкуренции в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и переходе Нуралы Алипа в питерский "Зенит", сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний сербский защитник выступал за "Кайрат" в период 2019-2021 годов.

- После России вы отправились в Казахстан. Что слышали о "Кайрате" до этого момента?

- Во время зимнего трансферного окна на моего агента вышли представители "Кайрата", и мы начали переговоры. Я уже знал про эту команду, топ-клуб в Казахстане. Очень хотелось попробовать свои силы там. Тогда в "Кайрате" трудился Алексей Шпилевский (сейчас он тренирует "Арис"), он рассчитывал на меня, видел во мне те качества, которые были необходимы его команде.

- За три года в Алматы вы стали своим. Комфортно ли вам жилось?

- Все было классно: жизнь в Алматы, поездки по Казахстану. Мы много чего прошли, осталось очень много положительных эмоций в душе. Очень понравилось там, комфортно себя чувствовал не только на поле, но и в жизни.

- Вы становились с "Кайратом" чемпионом Казахстана. Тяжелый турнир?

- В Казахстане высокая конкуренция. "Астана", "Тобол", "Актобе", "Ордабасы" - эти клубы всегда бились за верхние места. За мою карьеру в "Кайрате" мы стали чемпионами, но также в копилке есть серебро и бронза, так что конкуренция у нас всегда была приличная.

- Тогда за команду выступал молодой Нуралы Алип, который сейчас перебрался в Санкт-Петербург. Был ли на тот момент виден его потенциал?

- Он очень качественный футболист, мы три года с ним отыграли бок о бок. Нурик - большой молодец, старается и всегда отдается на все сто процентов. Левая нога у него просто волшебная, он хорошо читает игру. Алип знает мое к нему отношение. Я сразу сказал, когда он поехал на сборы с "Зенитом", что Нуралы там закрепится и останется. У него есть качества, чтобы играть на высоком уровне. Не только в России, но и в Европе.

- В "Кайрат" приезжал Вагнер Лав. Чувствовалось, что это топ игрок? Можно ли сказать, что это самый сильный футболист, с которым вы играли?

- Он отличный футболист и великолепный человек. Форвард помог нам выиграть чемпионат Казахстана. Классно было с ним вместе играть, топовый футболист.

- Почему весной 2022 года решили уйти? Не было желания продолжить выступать за "Кайрат"?

- У меня было желание остаться в "Кайрате", так как мы точно взяли бы еще много-много трофеев. Но получился такой период, что клуб хотел омолодить свой состав, больше делать ставку на свою академию, расстаться с легионерами. Хотя костяк команды позволил "Кайрату" стать чемпионом, взять Кубок Казахстана, показывать неплохие результаты в еврокубках. Мы сделали историю, а расстались с нами весьма обидно. Ничего страшного, просто двигаюсь вперед. Повторюсь, что я провел классное время в Казахстане.

Напомним, что сейчас Дугалич выступает за китайский клуб "Мэйчжоу Хакка". В его карьере также были российские "Енисей", "Тосно", "Торпедо" (Армавир), армянский "Улисс", сербские "Синджелич" (Ниш), "Цар Константин", "Радник" (Сурдулица), "Раднички" (Ниш).

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