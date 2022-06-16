Раскрыты подробности ухода Гуральски из "Кайрата"

Агент экс-капитана "Кайрата" Яцека Гуральски Мариуш Пекарски высказался об уходе своего подопечного из алматинского клуба и прокомментировал его будущее в немецкой Бундеслиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы знали, что у клуба будут финансовые проблемы, поэтому мы искали возможность трансфера для Яцека. Приятно, что в возрасте 30 лет он может еще раз улучшить свое резюме. После "Завиши", "Вислы" (Плоцк), "Ягеллонии", болгарского "Лудогорца" и "Кайрата" теперь мы отправляемся в Бундеслигу - одну из пяти лучших лиг в Европе", - приводит слова агента Reviersport.de.

Он рассказал о том, что Гуральски удачно прошел медосмотр в немецком "Бохуме".

"С "Бохумом" все решено. Не хватает только подписей в контракте. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Он возвращается на сцену большого футбола. Теперь он может ощутить фантастическую атмосферу в матчах с "Боруссией", "Шальке" и "Баварией", - добавил Пекарски.

"Кайрат" объявил об уходе капитана

Напомним, Гуральски стал игроком "Кайрата" в январе 2020 года. С тех пор провел за него 37 матчей, в том числе четыре игры в рамках группового этапа Лиги конференций.

В 2020-м Гуральски в составе "Кайрата" завоевал золотые медали КПЛ, а год спустя выиграл Кубок страны.

Ранее отмечалось, что поляк продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

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