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Раскрыт статус футболиста сборной Казахстана после ухода из клуба

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Раскрыт статус футболиста сборной Казахстана после ухода из клуба ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Вскрылись подробности статуса футболиста сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

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Вскрылись подробности статуса футболиста сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Кенесов выступал за "Актобе" на правах аренды, а де-юре полузащитник принадлежит "Астане".

По информации KazFootball.kz, права на 24-летнего казахстанского полузащитника, вопреки сообщениям различных источников, не принадлежали "Астане".

На данный момент несколько клубов премьер-лиги интересуются игроком. Всего полузащитник сыграл за "красно-белых" 81 раз во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.

В карьере Кенесова также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск". В основную сборную Казахстана начал привлекаться в прошлом году. До этого выступал за национальные команды до 17, 19 и 21 года.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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