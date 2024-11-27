Раскрыт статус футболиста сборной Казахстана после ухода из клуба
Вскрылись подробности статуса футболиста сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.
Вскрылись подробности статуса футболиста сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.
Ранее появилась информация о том, что Кенесов выступал за "Актобе" на правах аренды, а де-юре полузащитник принадлежит "Астане".
По информации KazFootball.kz, права на 24-летнего казахстанского полузащитника, вопреки сообщениям различных источников, не принадлежали "Астане".
На данный момент несколько клубов премьер-лиги интересуются игроком. Всего полузащитник сыграл за "красно-белых" 81 раз во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.
В карьере Кенесова также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск". В основную сборную Казахстана начал привлекаться в прошлом году. До этого выступал за национальные команды до 17, 19 и 21 года.
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