Раскрыт статус футболиста сборной Казахстана после ухода из клуба

Вскрылись подробности статуса футболиста сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Кенесов выступал за "Актобе" на правах аренды, а де-юре полузащитник принадлежит "Астане".

По информации KazFootball.kz, права на 24-летнего казахстанского полузащитника, вопреки сообщениям различных источников, не принадлежали "Астане".

На данный момент несколько клубов премьер-лиги интересуются игроком. Всего полузащитник сыграл за "красно-белых" 81 раз во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.

В карьере Кенесова также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск". В основную сборную Казахстана начал привлекаться в прошлом году. До этого выступал за национальные команды до 17, 19 и 21 года.