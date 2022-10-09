Ранний гол определил победителя в матче аутсайдеров КПЛ

"Мактаарал" обыграл "Акжайык" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 6-й минуте забил Рамазан Каримов.
Несмотря на победу, "Мактаарал", набрав 21 балл, остался на последнем, 14-м месте в таблице. "Акжайык" с 22 очками также остался на прежней позиции - 13-й.
Следующую игру "Акжайык" проведет на своем поле с "Таразом" 14 октября, а "Мактаарал" в этот день в гостях сыграет с "Каспием.
Напомним результаты других игр 22-го тура: "Актобе" - "Каспий" (4:0), "Аксу" - "Тобол" (3:0), "Атырау" - "Кайрат" (1:2), "Шахтер" - "Туран" (0:0), "Тараз" - "Кызыл-Жар" (0:0), "Астана" - "Ордабасы" (6:0).
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