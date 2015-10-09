Рафаэль Уразбахтин может возглавить конкурентов "Кайрата" в КПЛ

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин может продолжить карьеру в семейском "Елимае", который находится в поиске нового наставника на следующий сезон, передают Vesti.kz.

"Елимай" заинтересовался Уразбахтиным?

По информации AmanVIBE, новое руководство семейского клуба обратило внимание на казахстанского специалиста. Как сообщает источник, в ближайшее время представители "Елимая" намерены приступить к переговорам с Уразбахтиным.

"Семейский "Елимай" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. Новое руководство клуба рассматривает кандидатуру Рафаэля Уразбахтина. В ближайшее время представители клуба из области Абай планируют начать переговоры с казахстанским специалистом", — пишет источник.

Уразбахтин покинул "Кайрат" после двух лет работы

Рафаэль Уразбахтин оставил пост главного тренера "Кайрата" 26 октября, проработав с командой чуть более двух лет — с сентября 2024-го.

За это время специалист дважды привёл алматинцев к чемпионству Казахстана (2024, 2025) и выиграл с клубом Суперкубок страны в 2025 году. Кроме того, под его руководством "Кайрат" впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов.

Прежний наставник "Елимая" Андрей Карпович покинул команду 29 октября. Контракт с казахстанским тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон незадолго до заключительного тура КПЛ.

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