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Рафаэль Уразбахтин может возглавить конкурентов "Кайрата" в КПЛ

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Рафаэль Уразбахтин может возглавить конкурентов "Кайрата" в КПЛ Рафаэль Уразбахтин. Фото: ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин может продолжить карьеру в семейском "Елимае", который находится в поиске нового наставника на следующий сезон, передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин может продолжить карьеру в семейском "Елимае", который находится в поиске нового наставника на следующий сезон, передают Vesti.kz.

"Елимай" заинтересовался Уразбахтиным?

По информации AmanVIBE, новое руководство семейского клуба обратило внимание на казахстанского специалиста. Как сообщает источник, в ближайшее время представители "Елимая" намерены приступить к переговорам с Уразбахтиным.

"Семейский "Елимай" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Новое руководство клуба рассматривает кандидатуру Рафаэля Уразбахтина. В ближайшее время представители клуба из области Абай планируют начать переговоры с казахстанским специалистом", — пишет источник.

Уразбахтин покинул "Кайрат" после двух лет работы

Рафаэль Уразбахтин оставил пост главного тренера "Кайрата" 26 октября, проработав с командой чуть более двух лет — с сентября 2024-го.

За это время специалист дважды привёл алматинцев к чемпионству Казахстана (2024, 2025) и выиграл с клубом Суперкубок страны в 2025 году. Кроме того, под его руководством "Кайрат" впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов.

Прежний наставник "Елимая" Андрей Карпович покинул команду 29 октября. Контракт с казахстанским тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон незадолго до заключительного тура КПЛ.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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