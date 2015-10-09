Пятикратные чемпионы Казахстана объявили о трансфере легионера из КПЛ

Нигерийский нападающий Самсон Иеде продолжит карьеру в павлодарском "Иртыше", сообщают Vesti.kz. Клуб официально объявил о подписании соглашения с 27-летним форвардом.

Иеде является выпускником футбольной школы Нигерии, а также прошёл подготовку в академии датского "Мидтьюлланна". В составе молодёжной команды датского клуба он выступал в Юношеской лиге УЕФА.

За время профессиональной карьеры форвард успел поиграть в чемпионатах Дании, Украины, Эстонии, Бельгии и Сербии, проведя более 200 матчей. Ранее он защищал цвета "Пайде", "Фремад Амагера", "Ломмеля", "Фредерисии", "Хорсенса", "Черноморца", "Ворсклы" и "Нови-Пазара". Также в его активе есть опыт выступлений в еврокубках — в составе эстонского "Пайде" он играл в квалификации Лиги Европы.

Первую часть нынешнего сезона нигериец провёл в "Женисе". За столичный клуб нападающий сыграл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что "Иртыш" является одним из самых титулованных клубов в КПЛ - павлодарцы пять раз выигрывали чемпионат Казахстана.

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