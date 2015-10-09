Психозы в Иране и комфорт в ОАЭ. Как последний год играл Меркель и нужен ли он "Женису"

Бывший полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель проходит сборы с "Женисом" и может сыграть свой первый сезон в карьере в казахстанской премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как хавбек провёл последний год карьеры и почему столичный клуб рискует, если подпишет опытного игрока.

В 2025 году Меркель выступал за два клуба - иранский "Нассаджи" и арабский "Легентус". Чемпионат Ирана довольно серьезная и конкурентная лига по меркам Азии, это сложный чемпионат. Период Александра там был противоречивым. С одной стороны. он играл там всегда, если был доступен и здоров. С другой - результаты команды и индивидуальное выступление полузащитника назвать успешным нельзя.

Меркель отыграл за "Нассаджи" 21 матч, но удалений у него было в три раза больше, чем результативных действий. Да, в Иране с хавбеком случилась аномалия, он получил три красные карточки за полугод! При этом забить ему удалось лишь однажды.

Летом прошлого года Меркель покинул Иран и перебрался в ОАЭ. Он уже играл там в 2024-м, это был клуб "Хатта" из высшего дивизиона. Но во второй заход хавбека подписала команда уже дивизионом ниже - "Легентус" из второй лиги ОАЭ. Выбор Александр был обусловлен бытом. По слухам, игроку и его семье комфортно в Дубае, после завершения карьеры он планирует там остаться жить и, судя по всему, у Александра даже есть бизнес в ОАЭ.

В общем, Меркель совмещал приятное с полезным, играл в футбол в довольно экзотичной лиге (в "Легентусе" его даже назначили капитаном) и выстраивал планы на будущее. Но тут состоялся звонок от "Жениса".

И очень интригует, что Меркель, который, судя по всему, уже обеспечил себя на оставшуюся жизнь, этот вызов принимает. То есть, переход в "Женис" несёт в себе именно спортивную составляющую. Возможно, Александр еще хочет показать себя перед казахстанской публикой, которая толком не видела его вживую. А может есть и глобальная цель, о котором мы уже упомянули - вернуться в сборную.

Но да, "Женис" рискует, подписывая Меркеля, который, скорее, на излете своей карьеры. Но, если хавбек наберет форму, их возможный дуэт в центре поля с Исламбеком Куатом будет одним из самых сбалансированных и интересных, поскольку один даст интеллект, креатив, контроль мяча, а второй добавит к этому агрессии, объема и оборонительной надежности.

